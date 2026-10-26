El cantante Chris Brown recibió ocho meses de prisión suspendida por 12 meses tras declararse culpable de una agresión ocurrida en un club nocturno de Londres en Reino Unido durante 2023.

Chris Brown atacó al productor Abraham Diaw dentro de un club nocturno londinense. La condena suspendida se debió a un acuerdo de culpabilidad.

La sentencia evita que Chris Brown ingrese a prisión, aunque el juez Tony Baumgartner señaló que su fama y éxito comercial no justifican un trato especial.

¿Por qué Chris Brown recibió una condena suspendida en Londres?

En julio de 2026, Chris Brown se declaró culpable de un cargo de altercado ante el Tribunal de la Corona de Southwark, relacionado con la agresión ocurrida en 2023.

Los hechos sucedieron en el club Tape London durante febrero de 2023, donde la fiscalía presentó detalles sobre la agresión contra el productor Abraham Diaw.

Según la Fiscalía de la Corona, Brown golpeó dos veces a Diaw en la cabeza con una botella de tequila durante el violento enfrentamiento.

Chris Brown (Instagram @chrisbrownofficial / Instagram @chrisbrownofficial)

La fiscalía señaló que el coacusado Omololu Akinlolu también golpeó a Diaw con los puños y que ambos continuaron la agresión mientras la víctima intentaba escapar por el club.

Claire Campbell, fiscal superior de Londres Sur, calificó el ataque como violento y no provocado, además de considerar la botella utilizada durante la agresión como un arma.

Brown fue detenido en mayo de 2025 al regresar al Reino Unido para su gira mundial, cuando tenía prevista una presentación en Manchester, según el caso.

El coacusado Omololu Akinlolu, conocido como HoodyBaby, recibió cuatro meses de prisión suspendida por 12 meses, en relación con los mismos hechos ocurridos en Londres.