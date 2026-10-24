Ramón Ayala Jr., hijo del cantante Ramón Ayala, se entregó voluntariamente a las autoridades del condado de Hidalgo, Texas, donde fue procesado por un cargo penal de presunta agresión sexual.

Además del caso penal, el hijo de Ramón Ayala se enfrenta a demandas civiles interpuestas por tres exempleados de su agrupación musical Los Bravos del Norte, quienes además lo acusan de hostigamiento, maltrato laboral y abuso de autoridad.

Aunque Ramón Ayala Jr. recuperó su libertad temporalmente tras pagar una fianza de 2,000 dólares, la demanda también involucra a su padre el Rey del acordeón por presunta negligencia y exige una compensación económica millonaria.

Hijo de Ramón Ayala liberado tras pagar una fianza luego de que se entregó en Texas por presunto abuso sexual

Ramón Ayala Jr. (cuyo nombre legal es Ramón Covarrubias Rodríguez) se presentó de manera voluntaria el 23 de octubre ante las instalaciones del Departamento de Policía de Hidalgo, en el condado de Hidalgo, Texas.

Hijo de Ramón Ayala se entrega en Texas por presunto abuso sexual (@iamramonayala / Instagram )

El hijo del cantante Ramón Ayala fue procesado y fichado bajo un cargo penal por presunta agresión sexual, categorizado como un delito grave de segundo grado en el estado de Texas.

Este proceso criminal se derivó de una orden de arresto. Tras ser ingresado a la cárcel del condado de Hidalgo, el músico obtuvo su libertad condicional tras realizar el pago de una fianza fijada en 2,000 dólares.

El abogado Tony Buzbee calificó el arresto y procesamiento criminal como un avance significativo para obtener justicia, asegurando que su equipo colaborará con las autoridades penales mientras mantiene activas las demandas civiles.

El abogado defensor Ray Thomas y la representación legal de la familia rechazaron tajantemente las acusaciones, calificándolas de intentos de extorsión económica y manipulación mediática.

Manifestaron que confían en que el proceso judicial demostrará la falsedad de los señalamientos. Por su parte, Ramón Ayala expresó anteriormente que el trasfondo del caso busca empañar su trayectoria y legado musical.

Además del caso penal, hijo de Ramón Ayala enfrenta demandas civiles

Tras haber sido fichado y salir en libertad condicional mediante el pago de una fianza de 2,000 dólares, el tribunal del condado de Hidalgo fijó las fechas para sus próximas audiencias procesales.

Durante las fases del juicio, la fiscalía deberá presentar los elementos para acreditar la acusación por agresión sexual (delito grave de segundo grado).

Por su parte, la defensa encabezada por el abogado Ray Thomas adelantó que interrogará a los testigos bajo juramento y someterá a escrutinio la credibilidad del demandante (“John Doe”) ante el juez.

A la par del caso penal, Ramón Ayala Jr. enfrenta demandas civiles promovidas por tres exintegrantes y extrabajadores de la agrupación Ramón Ayala y sus Bravos del Norte (entre ellos un fotógrafo y videasta).

Este procedimiento fue iniciado en mayo de 2026 por el despacho The Buzbee Law Firm. Los exempleados acusan a Ramón Ayala Jr. de:

Agresiones sexuales repetidas: Reportes de actos sexuales no consentidos ocurridos durante las giras de trabajo.

Acoso y hostigamiento laboral/sexual: Señalamientos de insinuaciones constantes y propuestas indecorosas.

Humillaciones físicas e intimidación: Acusaciones de maltrato físico y episodios de humillación sistemática.

Abuso de autoridad y poder: Conductas indebidas cometidas aprovechando su posición dentro del equipo durante los conciertos y giras por Estados Unidos entre 2024 y 2025.

La demanda civil también incluye al acordeonista Ramón Ayala y a la compañía gestora de las giras (Liram L.C.C.) por presunta negligencia grave y falta de supervisión.

En dicho proceso civil, se solicita una compensación por daños que supera los 25 millones de dólares.

Un juez emitió una orden de protección de emergencia para salvaguardar la integridad de las personas denunciantes mientras se programan las próximas comparecencias judiciales.