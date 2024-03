¿Quién es el padre Adam Kotas? El sacerdote denunció haber sufrido abuso sexual y fue removido de la iglesia Católica.

En los últimos días se ha hecho viral el caso del padre Adam Kotas -39 años-, quien se volvió bastante popular por usar las redes sociales para difundir la palabra de Dios.

Posteriormente, el padre Adam Kotas se hizo viral tras desaparecer de las redes sociales y muchos aseguraban que le había ocurrido algo malo.

Sin embargo, después de su desaparición el padre Adam Kotas denunció haber sufrido abuso sexual y la Iglesia católica lo removió de su cargo.

Por lo que te damos los detalles sobre el padre Adam Kota como:

El padre Adam Kotas es un sacerdote de origen polaco que en redes sociales alcanzó un gran número de seguidores.

Posteriormente, el padre Adam Kotas decidió mudarse a Estados Unidos en donde aprendió español y decidió convertirse en un tiktoker para extender la palabra de Dios.

Esto por la peculiar forma de hablar de Dios, el padre Adam Kotas ganó muchos seguidores en sus distintas redes sociales como TikTok, Facebook y YouTube agradaba.

Pues hubo incluso quien comparaba los sermones del padre Adam Kotas como un show de stand up pero hablando de Dios.

Los videos del padre Adam Kotas, quien aprendió a hablar Español y radica en los Estados Unidos, contaban con miles de reproducciones.

Adam Kotas nació un 15 de noviembre de 1984 en Polonia, es decir que tiene 39 años de edad y desde joven comenzó a seguir el camino para unirse a la iglesia Católica y convertirse en sacerdote.

Al haber nacido un 15 de noviembre y de acuerdo al calendario de los signos del zodiaco, el padre Adam Kotas pertenece al signo de Escorpio .

Los nacidos bajo el signo de Escorpio pertenecen a los signos de agua, tienen mucha imaginación e intuición.

Tienen fuerza de voluntad y carácter firme, aunque en el fondo son sensibles y emocionales, como lo es el padre Adam Kotas.

El padre Adam Kotas desde muy joven dedicó su vida al estudio y enseñanza de la palabra de Dios en la Iglesia Católica.

Esto quiere decir que al dedicar su vida al sacerdocio católico, el padre Adam Kotas mantiene célibato lo que no le permite tener hijos, como en otras religiones.

El padre Adam Kotas estudió desde muy joven para ser sacerdote, uniéndose finalmente a la Iglesia Católica para recibir el título de padre.

Sin embargo, en 2023 se reveló su salida de la Iglesia Católica Romana para unirse a la Iglesia Católica Nacional Polaca.

De acuerdo al comunicado de aquel entonces, la Iglesia Católica Romana no estaba en comunión con la Nacional Polaca.

Por lo que Adam Kotas tenía prohibido realizar cualquier sacramento o misterio en nombre de la Iglesia Católica.

Como ya se reveló, Adam Kotas es un sacerdote ordenado por la Iglesia Católica que, posteriormente se separó para unirse a la Iglesia Católica Nacional Polaca.

Sin embargo, tras su desaparición y acusar a la Arquidiócesis de Las Vegas de haber sufrido abuso sxual por parte de un sacerdote, se dio a conocer que Adam Kotas fue removido del sacerdocio.

En los últimos meses, el paradero del padre Adam Kotas fue todo un misterio, pues dejó de publicar sus videos en redes sociales y sus seguidores temían lo peor.

Incluso aseguraron que las redes del padre Adam Kotas habían sido hackeadas; ahora el sacerdote revela que fue amenazado por la Iglesia Católica tras revelar que un cura abusó sexualmente de él.

De acuerdo con el testimonio del padre Adam Kotas, la Arquidiócesis de Las Vegas había pagado por su silencio tras el abuso sexual que sufrió en 2021.

“En 2021, La Arquidiócesis de Las Vegas me hizo firmar un papel donde yo dije que no iba a decir nada acerca de lo que pasó, o sea que no iba a hablar de que ese sacerdote me violó y abusó de mí. Me dieron dinero en ese entonces para callarme el hocico porque yo ocupaba dinero para mis terapias psicológicas, me dieron dinero y me hicieron firmar un papel y me amenazaron”

Adam Kotas