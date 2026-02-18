La Isla Pasión fue reconocida como la mejor playa del mundo en el 2026, al encabezar el ranking Travellers’ Choice de TripAdvisor, elaborado con base en la calidad y cantidad de opiniones de viajeros internacionales.

Ubicada a solo 10 minutos en lancha desde Cozumel, esta playa destaca por sus aguas cristalinas, arena blanca y entorno virgen. Además, su ecosistema alberga especies como rayas, flamencos y pelícanos, lo que la convierte en un atractivo imperdible para quienes buscan experiencias de contacto con la naturaleza.

Isla Pasión impulsa el turismo en Quintana Roo

El reconocimiento internacional representa un fuerte impulso para la promoción turística de Quintana Roo, entidad que se consolida como referente mundial en turismo. La gobernadora Mara Lezama ha reforzado la presencia del estado en ferias y mercados globales, apostando por un modelo de turismo sostenible, inclusivo y con prosperidad compartida.

El ranking de TripAdvisor colocó a Isla Pasión por encima de destinos internacionales de gran tradición, fortaleciendo la marca del Caribe mexicano como uno de los puntos turísticos más competitivos del mundo.

Isla Pasión fue reconocida como la mejor playa del mundo en 2026 (cortesía)

De acuerdo con operadores turísticos, la mejor temporada para visitar este paraíso es entre noviembre y marzo, cuando el clima favorece actividades como kayak, descanso en hamacas frente al mar y degustaciones gastronómicas con sello regional.

Autoridades estatales señalaron que este tipo de reconocimientos no solo elevan la proyección internacional del destino, sino que también fortalecen la economía local al generar mayor derrama económica y oportunidades para las comunidades.

Con este logro, Quintana Roo reafirma su posicionamiento como la llamada Capital Mundial de las Vacaciones, consolidando su liderazgo en el turismo internacional durante 2026.