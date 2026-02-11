La presencia de Salma Hayek en Tulum, Quintana Roo, no pasó desapercibida, pues la famosa actriz fue captada en zonas naturales del destino turístico, levantando las sospechas de que estaría filmando un nuevo proyecto para la pantalla grande.

Salma Hayek es vista en cenotes de Tulum durante presuntas grabaciones

Habitantes y turistas de la zona reportaron que la esposa de Francois-Henri Pinault estuvo en distintos cenotes de Tulum, entre ellos Casa Tortuga, dando pie a especulaciones sobre la realización de un proyecto cinematográfico.

Presencia de Salma Hayek impulsa turismo en Tulum (Cortesía)

El posible rodaje con Salma Hayek vuelve a subrayar el posicionamiento de Tulum como uno de los destinos más atractivos para la industria del cine, pues con sus paisajes naturales, selvas, formaciones subterráneas y playas, se convierte en un escenario recurrente para producciones tanto nacionales como internacionales.

Sin embargo, la actriz no ha dado declaraciones sobre si visitó Tulum por algún proyecto en puerta o solo disfrutó de unas vacaciones bien merecidas.

La posible participación de Salma Hayek en una filmación realizada en el sureste mexicano también reaviva el interés mediático en torno a las producciones que eligen México como sede, particularmente cuando se trata de figuras con trayectoria consolidada en Hollywood.