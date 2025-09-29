Lupillo Rivera -de 53 años de edad- habló en su libro del escándalo entre Chiquis Rivera, Esteban Loaiza y Elena Jiménez.

El cantante publicó en septiembre su libro “Tragos Amargos”, donde habla de su vida, su familia y sus relaciones amorosas.

Lupillo Rivera revive el escándalo de Chiquis Rivera, Esteban Loaiza y una amiga de Jenni Rivera

En uno de los capítulos del libro de Lupillo Rivera, habla del supuesto romance entre Chiquis Rivera -de 40 años de edad- y Esteban Loaiza, de 53 años de edad.

Y en el cual, supuestamente, también estaba involucrada una amiga de Jenni Rivera, la diseñadora de joyas Elena Jiménez.

Lupillo Rivera asegura que Jenni Rivera le contó que Chiquis Rivera tenía una relación con Elena Jiménez.

Incluso, Jenni Rivera habría visto un video donde Chiquis Rivera sale de un closet con Esteban Loaiza.

Jenni Rivera se habría reunido con Elena Jiménez y ella le confesó que sí había tenido un romance con Chiquis Rivera.

“Le confesó que habían estado una vez juntas, ella y su hija, y luego otra vez en la que Esteban las había estado mirando. Sí me dijo que había un video, pero que en él solamente se veía la entrada y la salida de un closet” Lupillo Rivera en su libro "Tragos amargos"

Lupillo Rivera narra que le creyó de inmediato a Jenni Rivera, pero quiso escuchar la versión de Chiquis Rivera.

La hija mayor de Jenny Rivera negó todas las acusaciones mientras lloraba y la relación entre la cantante y Chiquis Rivera se rompió.

Elena Jiménez niega haber tenido un romance con Chiquis Rivera

En entrevista con Ventaneando, Elena Jiménez dijo que no estaba enterada de lo que Lupillo Rivera había escrito sobre ella.

“Yo no sé porque siempre sacan lo mismo (…) Chiquis y yo me llevo super bien con los niños, yo no sé porque están sacando lo mismo” Elena Jiménez

Elena Jiménez asegura que mantiene una buena relación con los hijos de Jenni Rivera y que siempre “sacan el mismo rumor”.

La empresaria no demandará a Lupillo Rivera por hablar de ella en su libro, pues asegura que todos tienen libertad de expresión.

Según la biógrafa Laura Lucio, Jenni Rivera descubrió fotos comprometedoras de Chiquis Rivera en el celular de Elena Jiménez.

Hasta se especuló que Chiquis Rivera había tenido un trío con Esteban Loaiza y Elena Jiménez.

Lo cual ha sido negado rotundamente por los involucrados; al final, Jenni Rivera murió distanciada de Chiquis Rivera.