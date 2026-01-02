Este 2026, la política y empresaria mexicana, Sandra Cuevas, desea materializar uno de sus más grandes deseos: abrir su restaurante.

A través de un video publicado en la red social X, la exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, confirmó que su negocio llevará por nombre “Carmen Salinas y Sandra Cuevas” y será un restaurante de comida mexicana.

“Uno de mis propósitos de este año 2026 es la inauguración del restaurante de comida mexicana, Carmen Salinas y Sandra Cuevas” Sandra Cuevas

Aunque no dijo la fecha en que se llevará a cabo la inauguración, Sandra Cuevas, de 39 años de edad, mostró parte de las instalaciones.

Así como celebró tener listo el mobiliario, la cocina y todo lo que necesita un negocio de este tipo.

“Primero Dios este restaurante será una realidad. Estoy emocionada. Ya tenemos el mobiliario, las mesas, las sillas, la cocina, el refrigerador, el equipo que se necesita para ya tener listo el restaurante” Sandra Cuevas

Según se aprecia en el video de poco más de un minuto, el restaurante tendrá paredes de color blanco y estarán decoradas con ornamentos florales. Las mesas y sillas serán de madera.

¡Uno de mis propósitos de #AñoNuevo es inaugurar el Restaurante de Cocina Mexicana #CarmenSalinasySandraCuevas! Hay un gran avance y hoy estoy feliz porque llegaron las sillas, mesas, refrigeradores, estufa… ¡Todo lo necesario para comenzar a equipar este rincón! #SCMXCO26 pic.twitter.com/31j5xYrOaj — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) January 2, 2026

¿Dónde estará ubicado el restaurante de Sandra Cuevas?

Sandra Cuevas reabrirá La Casita de las Sopas, negocio de Carmen Salinas, el cual cerró en diciembre 2024 debido a que María Eugenia Plascencia, hija de la fallecida actriz, no pudo sacarlo adelante después de la pandemia por Covid-19.

Por lo que el restaurante contará con la colaboración de Sandra Cuevas, quien lo remodeló, pero seguirá siendo de la familia de Carmen Salinas, quien murió en diciembre de 2021.

Carmen Salinas (Chipp)

“Estoy muy contenta, estoy muy feliz porque hicimos una sociedad con la hija de doña Carmen Salinas, quien siempre dijo que yo era su ahijada”, dijo la política en una vieja entrevista.

Con la esperanza de que éste sea un éxito, las dueñas le darán un nuevo toque, además de restaurante será un tipo museo ya que tendrá fotos de Carmen Salinas así como pertenencias.

“Carmen Salinas y Sandra Cuevas” mantendrá su ubicación en colonia Verónica Anzures, en alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.