Sylvia Pasquel reveló que el proceso para repartir la herencia de Silvia Pinal podría tardar años.

El 28 de noviembre se cumplirán dos años de la muerte de Silvia Pinal y su sucesión testamentaria sigue en proceso, por lo que sus herederos siguen sin recibir lo que les toca.

Sylvia Pasquel revela que podría durar años la sucesión testamentaria de Silvia Pinal

En un encuentro con medios, Sylvia Pasquel se negó a dar detalles de cómo va la repartición de bienes de Silvia Pinal, pero confirmó que esta podría durar varios años.

“Son procesos muy largos, muy engorrosos (…) así que prepárense que me van a seguir preguntando de la casa, del testamento por muchos años” Sylvia Pasquel

Sylvia Pasquel y Silvia Pinal (Instagram/@sylviapasqueloficial)

Por otro lado, la actriz no quiso dar su postura sobre la posible venta de la casa del Pedregal de Silvia Pinal.

Sylvia Pasquel mencionó que este trámite no está en sus manos, por lo que dejaba el tema de lado.

“No es mi decisión, les digo, prepárense porque aún faltan muchos años” Sylvia Pasquel

Por lo pronto, se sabe que una parte de la herencia de Silvia Pinal ya fue entregada a sus herederos, pero hay otras propiedades y bienes que continúan en un proceso de sucesión.

Alejandra Guzmán está decidida a vender la casa de Silvia Pinal

En mayo de 2026, Alejandra Guzmán confirmó que pensaba vender la parte que le correspondía de la casa de Silvia Pinal.

La cantante mencionó que Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán seguían viviendo en la casa de Silvia Pinal, pero eso no impediría que vendiera su parte.

Alejandra Guzmán mencionó que el tema ya estaba arreglánose, pues quería ponerla a la venta lo antes posible.

Además, la cantante recibió el cuadro que Diego Rivera pintó a Silvia Pinal, el cual le había pedido años atrás.