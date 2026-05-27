La icónica mansión de Silvia Pinal en el Pedregal será vendida por sus herederos por altos costos de mantenimiento.

A casi dos años de la muerte de Silvia Pinal, sus hijos tomaron la decisión de vender su casa, ya que debido a su tamaño el mantenimiento es alto y sale del presupuesto de sus herederos.

Alejandra Guzmán había adelantado que pensaba vender su parte de la casa de Silvia Pinal, por lo que Sylvia Pasquel aclaró que la propiedad no se puede vender en partes.

Venderán mansión de Silvia Pinal por su costoso mantenimiento

Sylvia Pasquel confirmó que venderán la mansión de Silvia Pinal, ya que los gastos de mantenimiento rebasan sus presupuestos.

“Ya lo habían planeado mis hermanos, vender la casa. La casa es muy grande, es una casa que gasta muchísimo”, expresó la hija mayor de Silvia Pinal.

Silvia Pinal (Instagram | @juanjoseorigel)

Asimismo, la actriz descartó comprar la mansión de Silvia Pinal, ya que sería muy costosa y su mantenimiento sería “imposible”.

La propiedad se ubica en Jardines del Pedregal y cuenta con 760 metros cuadrados, de los cuales 650 son construcción.

Esta residencia fue diseñada por el arquitecto Manuel Rosen en 1955 y está conformada por:

4 recámaras con vestidor

Estancia amplia

Sala

Comedor

Estudio

Cocina equipada

Terraza

Alberca

Bar

Jardín

Cuatro de lavado

Área de servicio

Garage para siete autos

Casa de Silvia Pinal (Especial )

¿Cuánto cuesta la mansión de Silvia Pinal? Esto se sabe

La mansión de Silvia Pinal es una de las propiedades más conocidas del Pedregal y se estima que tiene un costo mayor a los 65 millones de pesos.

Alejandra Guzmán adelantó que pensaba vender su parte de la casa de Silvia Pinal, pues ella no estaba apegada a la propiedad porque dejó de vivir ahí a los 17 años.

Se desconoce cuándo comenzará la venta de la casa de Silvia Pinal, pero Alejandra Guzmán pedía que la propiedad fuera vendida a alguien que la valorara.