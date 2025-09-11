Camila Valero- de 28 años de edad-niega los rumores de problemas familiares por la herencia de Silvia Pinal.

En entrevista, Camila Valero aseguró que el trámite de la herencia de Silvia Pinal se está llevando de manera contraria de lo que se dice.

Camila Valero niega que haya problemas en la familia por la herencia de Silvia Pinal

Camila Valero, hija de Stephanie Salas, niega que haya problemas en la familia por la herencia de Silvia Pinal, quién murió en noviembre 2024.

“Lo único que me gustaría decir es que somos una familia como cualquier otra, y puede ser complejo eso” expresó Camila Valero.

#CamilaValero, nieta de #SylviaPasquel RESPONDE a los rumores por la HERENCIA de #SilviaPinal tras la renuncia de #MaríaElenaGalindo como albacea #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/az4UgBqZ57 — De Primera Mano (@deprimeramano) September 11, 2025

En entrevista con De Primera Mano, Camila Valero se sinceró sobre la distribución de la herencia que otorgó su bisabuela, Silvia Pinal.

Camila Valero afirmo que la sucesión de bienes se está manejando con “mucho amor y cariño”, agregó al respecto.

La actriz aseguró que el proceso va “avanzando” y que ella y sus seres queridos desean “sacarlo adelante lo antes posible”.

Silvia Pinal dejó una herencia de 200 millones de pesos que incluye bienes y recursos que será repartida entre sus nueves herederos.

No obstante, la repartición de la herencia de Silvia Pinal se ha visto frenada por desacuerdos familiares y la renuncia de María Elena Galindo como albacea.

Camila Valero (@_camilavalero / Instagram)

¿Por qué renunció María Elena Galindo como albacea del testamento de Silvia Pinal?

María Elena Galindo, quien fungía como albacea del testamento de Silvia Pinal renunció a su cargo.

Cabe destacar que María Elena Galindo fue nombrada sustituta de su hermana Tina Galindo, la albacea original, quién murió en 2024.

María Elena Galindo dejó su cargo porque los herederos de la herencia de Silvia Pinal, hijos y bisnietos no lograban ponerse de acuerdo en los trámites.

También se señala que la desconfianza de la familia de Silvia Pinal a María Elena Galindo fue otro de los motivos de su renuncia como albacea.

Tras la renuncia de María Elena Galindo se espera que la responsabilidad recaiga en manos de Alejandra Guzmán.