El Campo Marte de la CDMX se prepara para la fiesta en concierto del house francés de The Blaze este sábado 11 de julio.

Y para que no te pierde de nada en la música de The Blaze en Campo Marte, desde ya te dejamos el horario del concierto:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: SALEM I O

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de a noche

Concierto de The Blaze en Campo Marte (Ticketmaster )

El house francés de The Blaze llega a Campo Marte

Hoy sábado 11 de julio llega The Blaze a Campo Marte con un concierto lleno de sus mejores mezclas en dj set.

Recuerda que Campo Marte es el recinto ubicado en Domicilio conocido S/N de la colonia Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX, como punto de referencia se encuentra a un costado del Auditorio Nacional.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios de la Línea 7.

Así que ya tienes todo para disfrutar del concierto de The Blaze en Campo Marte como se debe y no perderte de ningún momento de su música.