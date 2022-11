Una vez más, Gustavo Adolfo Infante protagoniza una pelea en vivo, pero ahora con Vicente Fernández Jr y dieron pena ajena.

El programa De Primera Mano compartió documentos donde Vicente Fernández Jr cedió algunas de sus propiedades a doña Cuquita, por lo que los conductores dieron a entender que se habían aprovechado del hijo de Vicente Fernández.

Gustavo Adolfo Infante, de 57 años de edad, tuvo una llamada telefónica con Vicente Fernández Jr, de 58 años de edad y protagonizaron una pelea en vivo.

El cantante se mostró molesto por las especulaciones sobre su herencia y dijo que él no tenía porque dar explicaciones.

Gustavo Adolfo Infante aprovechó una llamada telefónica con Vicente Fernández Jr para reclamarle que haya dicho que él no tenía nada de credibilidad.

En la acalorada charla, Gustavo Adolfo Infante recordó cuando Vicente Fernández le dio una entrevista y le comentó que se negaba a que le trasplantaran el hígado de una persona gay.

Este suceso detonó la molestia de Vicente Fernández Jr, pues dio a entender que el periodista se había aprovechado de la edad del cantante para sacar esta polémica declaración.

Por su parte, Vicente Fernández Jr aseguró que su padre se disculpó con la comunidad LGBT y que sus palabras habían sido sacadas de contexto.

Gustavo Adolfo Infante defendió su entrevista a Vicente Fernández y aclaró que su intención no era dejar mal al cantante, pues todo había sido en vivo y no pudieron censurar esta declaración.

Gustavo Adolfo Infante remató diciendo que Vicente Fernández Jr no tenía el mismo peso que su padre y posteriormente se cortó la llamada.

A diferencia de su pelea con Joanna Vega-Biestro, el conductor inmediatamente buscó reconciliarse con Vicente Fernández Jr.

Por lo que retomaron la llamada con el hijo cel ‘Charro de Huentitán’ y volvió hablar con Gustavo Adolfo Infante, y negó que haya colgado la primera llamada.

Vicente Fernández Jr reiteró que la intención de su papá no había sido insultar a la comunicad LGTB y que aclaró que él nunca había sido despojado de sus propiedades, como se comentó en el programa.

“Por eso me dio risa cuando tú me marcaste que me había despojado, no te creas de mentiras, porque eso no es así (...).”

Vicente Fernández Jr.