Gustavo Adolfo Infante se peleó con sus compañeros de Sale el Sol en pleno programa en vivo, y aunque usó los micrófonos de su propio programa para defenderse, ni eso le funcionó.

Los conductores que conforman la sección de espectáculos de Sale el Sol, llamada ‘Pájaros en el alambre’ son:

Gustavo Adolfo Infante- de 57 años de edad

Joanna Vega-Biestro- de 42 años de edad

Ana María Alvarado- de 53 años de edad

Alex Kaffie- de quien se desconoce su edad

Y en los últimos meses siempre ha sido con Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado con quienes se enfrenta a debates sobre diversos temas de espectáculos.

Ahora que Gustavo Adolfo Infante armó su desplante al aire, fueron los propios televidentes de Sale el Sol quienes eligieron a quién quieren en el programa.

Y quedó claro que si a alguien no quieren es a Gustavo Adolfo Infante, esto pese a que Joanna Vega-Biestro, tampoco es de las más queridas del matutino, se lee en los comentarios.

Joanna Vega-Biestro, conductora en Sale el Sol. (@vegabiestro)

Gustavo Adolfo Infante amenaza con irse de Sale el Sol y ruegan que sea verdad

Nada más se fue Andrés Tovar de la producción de Sale el Sol y todo se descontroló, entre despidos, ahora es Gustavo Adolfo Infante quien al aire, amenazó con irse del programa.

“Que me quite de este programa a mí o que quiten a Joanna”, fue lo que el periodista y titular de ‘De primera mano’ lanzó para concluir su pelea, porque “siempre me desacreditan”.

Y como la pelea de Gustavo Adolfo Infante fue mientras estaban al aire en Sale el Sol, enseguida los televidentes comenzaron a poner en el chat en vivo, “Afuera Gustavo”.

Gustavo Adolfo Infante (Tomada de Video )

Pero eso no fue todo, la conversación se trasladó a Twitter, en donde televidentes de Sale el Sol, piden que la amenaza de Gustavo Adolfo Infante se vuelva realidad y ya no regrese.

“Que corran a Gustavo Adolfo Infante de Sale el Sol por chillon (sic)”. Usuario de Twitter.

Piden que Gustavo Adolfo Infante no regrese a Sale el Sol. (Especial)

“Que mal te viste Gustavo Adolfo Infante atacando así a Joanna Vega-Biestro pésimo gusto, deberían correrte a patadas de todos los programas, payaso”. Usuario de Twitter.

“Qué pasó Imagen Televisión, los valores se perdieron. Muy mal Gustavo Adolfo Infante”. Usuario de Twitter.

“La verdad es que Gustavo Adolfo Infante debería estar fuera del aire desde hace años, es un tipo nefasto, que ejerce posición de poder con cualquiera que lo contradiga. Me sorprende que sigan respaldando a este tirano misógino”. Usuario de Twitter.

Cabe subrayar que luego de las amenazas de Gustavo Adolfo Infante y tras dar por terminada la primera parte de espectáculos, el periodista no regresó.

Gustavo Adolfo Infante hace su berrinche en Sale el Sol y ahora Alfredo Adame lo ‘golpea’

Gustavo Adolfo Infante se fue contra sus compañeros en Sale el Sol estando al aire y ahora, le dio un arma más a Alfredo Adame para ‘golpearlo’.

Ya van meses de que Alfredo Adame de 64 años de edad, está difundiendo información contra Gustavo Adolfo Infante, y ahora que se peleó no tardó en opinar.

En sus redes sociales, Alfredo Adame compartió el video de la pelea que tuvo el periodista en Sale el Sol, para enseguida compartir la prueba que necesitaba “ahí tienen, amenazando”.

Alfredo Adame reacciona a la pelea de Gustavo Adolfo Infante. (@adamereacciona / Captura de pantalla)

Hasta el momento, ni Gustavo Adolfo Infante ni Joanna Vega-Biestro, que fue la más señalada, han compartido alguna novedad que haya tomado el matutino de Imagen Televisión.