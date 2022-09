Gustavo Adolfo Infante recibe críticas por su “disculpa”

Pese a que ofreció “disculpa”, el periodista de 57 años de edad Gustavo Adolfo Infante es fuertemente criticado.

Nuevamente Gustavo Adolfo Infante se encuentra en boca de todos, luego de ofrecer “disculpa” tras protagonizar tremenda pelea en vivo durante el programa Sale el Sol.

Fuerte discusión en la cual Gustavo Adolfo Infante se les fue con todo a sus compañeras del matutino Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro.

Por lo que Gustavo Adolfo Infante expresó: “Si mis compañeras se sintieron ofendidas, Joanna y Ana María, ofrezco una disculpa, siempre estamos con la más sana de las intenciones”.

Pese a las citada “disculpa” que fueron emitidas por Gustavo Adolfo Infante, el periodista no se ha salvado de las críticas.

Debido a que las “disculpas” de Gustavo Adolfo Infante no han sido bien aceptadas, pero sobre todo no se las han creído.

Gustavo Adolfo Infante es criticado y tacha de forzada su “disculpa”

Así como Gustavo Adolfo Infante se les fue a la yugular a Ana María Alvarado de 53 años de edad y a Joanna Vega-Biestro de 42 años de edad, ahora los internautas se lanzan contra el periodista.

Ya que la “disculpa” que ofreció Gustavo Adolfo Infante ha sido tachada de forzada, por lo ahora las críticas hacia el periodista se han hecho más fuertes.

“No manches Gustavo y tu criticando a Alfredo Adame y tú que humillas a tus compañeras de trabajo y las amenazas al aire. Estás desquiciado, eres una vergüenza”, se puede leer entre comentarios.

Asimismo, los internautas han calificado la “disculpa” del periodista Gustavo Adolfo Infante como falsa y obligada. Ya que entre los comentarios hay quienes aseguran que solo salió a pedir “disculpas” por obligación .

“Jajaja más obligada la disculpa no se pudo. Nadie le cree, vio que le llovió en redes y le llamaron la atención quiero pensar”, apuntaron.

A estas críticas por la “disculpa” de Gustavo Adolfo Infante también hubo quienes pidieron que el conductor saliera del matutino de Imagen TV así como él lo hizo en contra de Joanna Vega-Biestro.

A lo que entre los comentarios se puede leer: “¡Fuera de la TV patán! Si eso le dice a su compañera imagina a alguien que no conoce! Y siempre pregunta Y ese quién es?! Y le tienen que explicar a sus compañeras que sí saben todo del espectáculo!!

