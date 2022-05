Gustavo Adolfo Infante recuerda que también fue agredido por Héctor Suárez Gomís, sin embargo el conductor arremetió contra el periodista Vicente Serrano pues considera que solo provocA a las personas.

Héctor Suárez Gomís se encuentra en medio de la controversia luego de que Vicente Serrano lo denunció por agresión. A través de sus redes sociales el periodista señaló que el actor le rompió los lentes en la cara.

En medio de la controversia, Gustavo Adolfo Infante señaló que Héctor Suárez Gomís es un hombre violento y compartió que se ha peleado con varias personas por no saberse controlar.

A través de su cuenta en Twitter, el periodista Vicente Serrano denunció que Héctor Suárez Gomís lo agredió cuando se encontraban en un restaurante de la Plaza Artz Pedregal.

Héctor Suárez Gomís no se retractó de la agresión que cometió en contra de Vicente Serrano e incluso señaló que al periodista armó todo un espectáculo porque le gusta vivir en el escándalo.

En medio de la controversia Gustavo Adolfo Infante recordó que también fue agredido por Héctor Suárez Gomís, sin embargo, en ese momento decidió no hacer público su enfrentamiento .

Durante el programa ‘Sale el Sol’, Gustavo Adolfo Infante señaló que su problema con Héctor Suárez Gomís comenzó en las redes sociales pero un día se lo encontró y el actor lo agredió.

En su conversación, Gustavo Adolfo Infante señaló que no llegaron a los golpes. Durante su intervención el periodista destacó que Héctor Suárez Gomís es un hombre violento pues se ha peleado con varias personas como Shanik Berman y Carmen Salinas.

En su canal de Youtube, Gustavo Adolfo Infante señaló que Héctor Suárez Gomís no puede controlar su ira.

Gustavo Adolfo Infante destacó que no lo hizo público pues no era necesario que lo hiciera.

“Yo con él tuve un problema, me agredió en las instalaciones de Imagen Televisión; de repente me empezó a agredir en redes sociales y yo a contestarle; entonces nos encontramos cuando él estaba haciendo una telenovela, me amenazó y demás. Obviamente este no lo hice público porque no se trata de hacer las cosas públicas, pero es muy violento”

Gustavo Adolfo Infante