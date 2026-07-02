Yolanda Lizárraga Félix murió a los 43 años a finales de junio y su padre Germán Lizárraga reveló la causa de su muerte: “El cáncer regresó”.

“Lamentablemente pues se nos fue, apenas había cumplido 43 años” Germán Lizárraga

Germán Lizárraga habló de su hija en entrevista con Ventaneando y reveló que su hija llevaba varios años luchando contra el cáncer de mama.

Germán Lizárraga revela la causa de muerte de su hija Yolanda Lizárraga Félix

Yolanda Lizárraga Félix murió en Mazatlán, Sinaloa, mismo lugar donde se realizó su funeral y Germán Lizárraga estuvo acompañado de su familia.

Germán Lizárraga reveló que su hija había padecido cáncer de mama y vivió libre de la enfermedad por cinco años.

Lamentablemente la enfermedad regresó y se expandió a sus pulmones y cerebro.

Germán Lizárraga (Instagram/@germanlizarragalga)

“Ella tuvo cáncer de mama. Duró un buen tiempo, todos pensamos de que ella ya estaba curada porque pasaron 5 años. Pero empezó a sentir dolores y eso” Germán Lizárraga

Yolanda Lizárraga Félix comenzó a presentar dolor y tras acudir al médico le informaron que el cáncer había regresado.

“Pero ese no fue lo peor, sino que le decretaron que en los pulmones tenía unos puntitos y pues ahí se empezó a sentir muy mal y finalmente se le pasó al cerebro. Y eso fue lo que se la llevó” Germán Lizárraga

Germán Lizárraga agradeció el cariño y apoyo de sus amigos, colegas y el público.

Yolanda Lizárraga Félix, hija de Germán Lizárraga (Especial )

Poncho Lizárraga envía sus condolencias por la muerte de Yolanda Lizárraga Félix

Poncho Lizárraga, líder de Banda El Recodo, compartió sus condolencias a Germán Lizárraga a través de una historia en Instagram.

“En memoria de Yolandita. Con profundo dolor, la familia se une para despedir a Yolandita”, se lee en la despedida de Poncho Lizárraga a su prima.

Varios miembros de la familia Lizárraga enviaron sus condolencias a Germán Lizárraga, como fue el caso de Jorge Lizárraga Martínez, primo de Yolanda Lizárraga Félix.

Germán Lizárraga estuvo acompañado de amigos como Julio Preciado durante el funeral de su hija.

Julio Preciado reveló a Ventaneando que la hija de Germán Lizárraga llevaba tiempo luchando contra el cáncer.

“La verdad muy triste, ya tenía muchos meses en este proceso, Germán. Pues ya estaba muy complicada la situación que estaba viviendo Yolita” Julio Preciado