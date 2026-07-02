Germán Lizárraga es un músico y compositor, conocido como “El Rey de la Banda” y exintegrante de Banda El Recodo.

El fundador de la banda Estrellas de Sinaloa vive un momento complicado tras la muerte de su hija, Yolanda Lizárraga Félix.

¿Quién es Germán Lizárraga? Músico y compositor

Germán Lizárraga es un músico y compositor nacido en El Recodo, municipio de Mazatlán, hijo del fundador de Banda El Recodo, Cruz Lizárraga.

Germán Lizárraga (Instagram/@germanlizarragalga)

El miércoles 1 de julio trascendió la noticia de la muerte de Yolanda Lizárraga Félix, hija de Germán Lizárraga que tenía 43 años de edad.

¿Qué edad tiene Germán Lizárraga?

Germán Lizárraga nació el 12 de diciembre de 1938; actualmente tiene 88 años de edad.

¿Quién es la esposa de Germán Lizárraga?

Germán Lizárraga ha estado casado cuatro veces.

¿Qué signo zodiacal es Germán Lizárraga?

Germán Lizárraga es Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Germán Lizárraga?

Germán Lizárraga tuvo dos hijas y un hijo; a finales de junio de 2026 murió su hija Yolanda Lizárraga Félix.

Germán Lizárraga (Instagram/@germanlizarragalga)

¿Qué estudió Germán Lizárraga?

Germán Lizárraga descubrió su vocación musical en 1950 y estudió el método Hilarion eslava con Braulio Pineda; toca el clarinete.

También estudió armonía con Gilberto López.

¿En qué ha trabajado Germán Lizárraga?

Germán Lizárraga compuso su primera obra musical en 1953, la cual se llama Viva la vida.

Es conocido por su trayectoria en bandas como El Recodo y Estrellas de Sinaloa y ha compuesto canciones como:

Moviendo la cadera

El gato coquetón

Camino a el Recodo

Le pido a dios

Acabaste con mi amor

Te lo pido

Perla Azul

Además, Germán Lizárraga es director de la Escuela de la Tambora Sinaloense Germán Lizárraga.

Germán Lizárraga, músico. (Francisco Rodríguez / Cuartoscuro)

El músico se separó de Banda El Recodo en 2002 por desacuerdos en la administración del grupo.

Ese mismo año fundó la banda Estrellas de Sinaloa, la cual sigue vigente en la música regional mexicana.