Muere la madre de Jorge Losa; así la despidió el actor

Jorge Losa confirmó la muerte de su mamá Ángeles tras una prolongada lucha contra el cáncer de mama que se extendió a los huesos.

A través de un desgarrador mensaje, Jorge Losa agradeció haber podido cuidarla personalmente durante su último mes de vida.

Con este desgarrador mensaje, Jorge Losa se despide de su mamá tras su muerte

En cuenta de Instagram, Jorge Losa compartió este 20 de junio fotografías y videos para honrar la memoria de su madre Ángeles y expresar su profundo dolor por su muerte.

Jorge Losa subrayó la coincidencia entre su nombre y la figura protectora que ella representó en su vida, pues a pesar de la distancia siempre estuvo presente para regañarlo.

“Ángeles: No hubo mejor nombre para ti mamá. Gracias por tu fuerza, corazón y alma que fueron los que te hicieron seguir regañándome por tus cosas hasta el último día” Jorge Losa

Lejos de molestarle los regaños, le provocaron una “sonrisa desde el alma” y hubiera dado todo el dinero del mundo para que su madre pudiera seguir haciéndolo por muchos años más.

“Jamás hubiera pensado que un regaño me haría sacar una sonrisa desde el alma, y todo porque hubiera dado todo el dinero del mundo porque hubieras podido seguir haciéndolo por muchos años más” Jorge Losa

Aunque Jorge Losa se encuentra consciente que la muerte de su mamá fue por un motivo, aún no logra comprender las razones de su pronta partida.

“Así es la vida, y si en el cielo ya te reclamaron estoy seguro de que sería porque estabas haciendo mucha falta por algún motivo que hoy aún no logro ni quiero entender, pero que estoy seguro que así es” Jorge Losa

Jorge Losa describió el último mes de vida de su madre como un periodo “muy doloroso” pero también como lo más “hermoso” que la vida le pudo dejar.

Explicó que este tiempo le permitió entender lo que ella sintió cuando lo cuidaba de niño, además de poder devolverle todo el amor que le dio.

“Gracias por este último mes, aunque muy muy doloroso también ha sido lo más hermoso que la vida me podía dejar, gracias por regalarme entender lo que sentiste tú al cuidarme, lavarme, vestirme, alimentarme y mimarme cuando yo era un niño… Hoy te devolví ese mismo amor tan incondicionalmente hermoso” Jorge Losa

Jorge Losa se comprometió a seguir luchando y poniendo el corazón en su carrera para que sus padres desde “arriba” se sientan orgullosos del trabajo que hicieron con él, otorgándoles todo el mérito de sus logros.

“Te prometo que seguiré luchando y poniendo mi corazón en mi carrera para que desde arriba papá y tú estéis orgullosos del gran trabajo que hicisteis, porque el mérito nunca será mío, siempre fue vuestro. Te Amo con mi vida Nenica mía!” Jorge Losa

Destacó que pese al dolor por haberla perdido tan pronto, la volvería elegir en “mil vidas más”.

“A veces nos preguntamos porque tan pronto, porque a mí, porque, porque, porque… Pero sin duda agradezco a la vida el tiempo que me permitió que fueras mi mamá, y sin la menor duda te volvería a elegir en mil vidas más, aunque me dijeran que te vas a volver a ir tan pronto otra vez” Jorge Losa

¿De qué murió la mamá de Jorge Losa?

Si bien Jorge Losa no compartió detalles sobre la causa de muerte de su mamá en su mensaje de despedida, en entrevistas previas relató que llevaba años luchando contra el cáncer.

Desde 2023, Jorge Losa había hablado públicamente sobre la batalla que enfrentaba su mamá contra el cáncer de mama.

Aunque el tumor original fue extirpado en su momento, el cáncer terminó extendiéndose y afectó sus huesos.

Para noviembre de 2025, Jorge reveló que su madre se había sometido a más de 50 sesiones de quimioterapia.

Jorge Losa pasó el último mes de vida de su madre junto a ella en el hospital, cuidándola día y noche.

A pesar del deterioro físico, Jorge Losa destacó que su madre mantuvo su carácter y fortaleza, algo que agradeció profundamente.

La muerte de su madre se suma a la de su padre, quien falleció seis años antes también a causa del cáncer.

Jorge Losa ha mencionado que utiliza el ejemplo de lucha de sus padres como un motor para seguir adelante en su carrera.