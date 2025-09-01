Galilea Montijo -de 52 años de edad- usó un vestido en homenaje a su abuela en la última gala de La Casa de los Famosos México 2025.

El domingo 31 de agosto fue la quinta eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 y Galilea Montijo lució un vestido con detalles inspirados en doña Refugio.

Galilea Montijo usó un vestido en honor a su abuela en La Casa de los Famosos México 2025

Doña Refugio, abuela de Galilea Montijo, inspiró el vestido que usó la conductora en la última gala de La Casa de los Famosos México 2025.

El vestido original es de la marca mexicana Iann Dey, el cual fue modificado por Jessica Marmolejo, la stylist de Galilea Montijo.

Doña Cuquita, como llamaban a la abuela de Galilea Montijo, se dedicaba a la confección y la conductora colocó detalles en su último vestido para recordarla.

Jessica Marmolejo compartió un video para explicar el significado del vestido de Galilea Montijo, el cual tiene cristales bordados, así como:

Dedales de costura

Carretes

Seguros

Broches

Estos elementos recuerdan la apasionante profesión de la abuela de Galilea Montijo, quien le enseñó el amor por la moda.

El toque más significativo del vestido fue un colibrí bordado, el cual busca recordar a Galilea Montijo que el amor por su abuela nunca desparece.

El vestido de Galilea Montijo es un tributo al amor y memoria a doña Cuquita.

Esto significa el colibrí en el vestido de Galilea Montijo

Galilea Montijo lució un espectacular vestido plateado con pedrería y una falda de piel que sobresalía.

El vestido de Galilea Montijo tenía un colibrí, el cual representa el amor de una “nieta a su abuela”.

“Como toque final, un delicado colibrí bordado descansa sobre la pieza, recordando a Galilea que cada vez que uno de estos seres aparece, su abuela está cerca” Diseñadores de Galilea Montijo

En 2022, Galilea Montijo reveló en Netas Divinas que los colibríes le recodaban a su abuela.

“Me la traía por meses a México, ella perdió totalmente la vista y me decía: ‘Mira el colibrí’ ¿Cuál abuela, cuál colibrí? Entonces, sí había un colibrí y después me puso un nido” Galilea Montijo

Galilea Montijo recuerda que su abuela le mostró un colibrí, cuando ya había perdido la vista, por lo que esta ave le trae bellos recuerdos con doña Cuquita.