Galilea Montijo ve guapo a Isaac Moreno, pero es ¿su amante? Ya lo aclaró en entrevista con varios medios.

Tras anunciar su separación de Fernando Reina Iglesias -de 45 años de edad-, Galilea Montijo se encuentra de la polémica luego de que se reveló que ya tendía una nueva pareja.

Michelle Rubalcava -de 37 años de edad- compartió que Galilea Montijo se encontraba saliendo con el guapo modelo español Isaac Moreno.

Aunque Galilea Montijo no confirmó su relación, se filtraron unas fotografías en las que aparece disfrutando de unos días en la playa junto a Isaac Moreno.

Luego de toda la controversia generada, Galilea Montijo habló con varios medios de comunicación y aclaró cuál es su relación con Isaac Moreno.

Tras 12 años de matrimonio y un hijo en común, Galilea Montijo confirmó su divorcio de Fernando Reina Iglesias.

A más de dos meses de haber anunciado su separación, se reveló que Galilea Montijo estaría saliendo con el guapo modelo español Isaac Moreno.

Tras filtrarse unas fotografías en las que aparecía con Isaac Moreno, Galilea Montijo se enfrentó a rumores de una presunta infidelidad y reveló si el modelo es su amante.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Galilea Montijo señaló que ella ya había señalado que no sería raro que la vieran salir con diferentes hombres.

Galilea Montijo lamentó que se empiecen a inventar historia sobre su vida privada, como que había sido infiel, ya que en medio se encuentra su hijo.

“Lo que sí no está padre que empiecen a inventar historias, que si infiel, que inventa historias donde hay niños que leen, no está padre”

En su conversación, Galilea Montijo destacó que su matrimonio con Fernando Reina terminó sin polémicas y sin cosas raras.

Además recalcó que entre ellos hay un gran cariño pues siempre los unirá el amor que tienen por sus hijos.

“Yo siempre les he dicho, en esta historia de Fer y mía, aquí no hay cosas raras, hay mucho cariño de por medio, tenemos tres hijos que queremos, que amamos, que él sobre todas las cosas siempre va a ser el papá de mi hijo, sus hijos siempre van a ser mis hijos”

Galilea Montijo destacó que no está bien que se empiecen a inventar cosas con la finalidad de vender más sin importar cómo se pueda afectar a otras personas.

Sobre los rumores en torno a su relación con Isaac Moreno, Galilea Montijo puntualizó que es increíble como ocupan una fotografía de cuando se conocieron.

Galilea Montijo dejó en claro que en ese momento solo le pareció guapo Isaac Moreno, pero no comenzó ninguna relación con él.

Al ser cuestionada sobre el tipo de relación que mantiene con Isaac Moreno, Galilea Montijo dejó en claro que apenas se encuentran saliendo para conocerse.

Tras recalcar que tiene un buen gusto, Galilea Montijo puntualizó que si no funciona está relación, se encuentra dispuesta a seguir saliendo con otras personas.

“Ah no, (el buen gusto) eso siempre, claro mi amor… y la queso… Estoy bien, contenta, salimos, estamos conociendo, ojalá que se dé, y si no se da, muchachos les dije el otro día ‘hay muchachos, me divorcié, no me capé’”

