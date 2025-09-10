La actriz Gala Montes de 25 años de edad, sorprendió al revelar que La Barby Juárez iba a ser su entrenadora para Supernova: Orígenes, pero días después la despidió por un fuerte motivo.

A la llegada de La Barby Juárez de 45 años de edad, a Supernova: Orígenes, dejó claro que su postura era con Alana Flores, pero ahora se sabe el motivo que la inspiró a tirarle a Gala Montes.

La Barby Juárez iba a ser la entrenadora de Gala Montes para Supernova: Orígenes, pero sus palabras la llevaron al despido

Gala Montes se enfrentó con Alana Flores en Supernova: Orígenes el 17 de agosto 2025, y aunque la pelea dejó a la actriz como perdedora, el tema sigue dando de qué hablar lo que destapó su desaire con La Barby Juárez.

En un encuentro con la prensa mostrado por el reportero Eden Dorantes, la actriz Gala Montes compartió que La Barby Juárez iba a ser su entrenadora para Supernova: Orígenes.

Gala Montes, actriz. (@GalaMontesddeoca)

Incluso contó que comió con La Barby Juárez y que habían quedado en que fuera su entrenadora para su pelea con Alana Flores, pero días después fue despedida por su lengua larga.

Y es que Gala Montes explicó que a pesar de que ya habían pactado, se enteró de que La Barby Juárez dio declaraciones -en el pasado- sobre el pleito de la actriz con su mamá.

“Yo me senté con ella [La Barby Juárez] a comer para que me entrenar para Supernova y la verdad nos caímos bien, platicamos, fue todo muy tranquilo. Pero después yo vi que habló mal de mí en una entrevista”. Gala Montes, actriz.

Sin embargo, para mala fortuna de Gala Montes, La Barby Juárez se negó a darle apoyo a la actriz en este tema contra Crista Montes, lo que decepcionó a la actriz.

Ante ello, la despidió y prefirió irse a entrar al gimnasio Pancho Rosales donde le abrieron las puertas y nunca opinaron de sus polémicas.

“A ella no le consta nada de estos hechos que ha narrado mi madre porque por supuesto que son mentira. No hay ninguna prueba de esto y obviamente no quise tener a una persona que no confiara en mi palabra y que hablara mal de mí ante los medios”. Gala Montes, actriz.

Esto fue lo que La Barby Juárez dijo al pleito de Gala Montes con su mamá

Gala Montes contó que despidió a La Barby Juárez para que fuera su entrenadora en Supernova: Orígenes por lo que dijo a su pelea con su mamá, pero ¿qué declaró?

En marzo de 2025, en una evento La Barby Juárez se fue contra Gala Montes por presuntamente haber golpeado a su mamá, como Crista Montes lo narró, asegurando que por ser su madre merecía respeto.

“La madre es la madre y se le respeta y no quiere decir que esté bien o que esté mal, simplemente se le respeta”. La Barby Juárez, boxeadora.

La Barby Juárez, boxeadora. (@barbyjuarez)

Asimismo, aseguró que si Crista Montes fue “grosera o altanera” con Gala Montes, la actriz no debió haberla golpeado “violencia con violencia no se responde”.

“Simplemente te haces a un lado y respetas”. La Barby Juárez, boxeadora.

Fue por ello que Gala Montes decidió ya no entrenar con La Barby Juárez, pues la boxeadora creyó en las palabras que Crista Montes dijo con Adrián Marcelo antes que en la actriz a quien sí conocía.