Gala Montes -de 25 años de edad- reveló a sus favoritos para ganar a La Casa de los Famosos México 2025.

El domingo 5 de octubre será la final de La Casa de los Famosos México 2025 y conoceremos al ganador de la tercera temporada.

Gala Montes revela quién quiere que gane La Casa de los Famosos México 2025

Tras ser una de las finalistas de La Casa de los Famosos México 2025, Gala Montes dio sus predicciones sobre el próximo ganador del reality.

En una entrevista en Exa, Gala Montes mencionó a sus dos participantes favoritos para llevarse el premio de 4 millones de pesos.

“Me gustaría que ganara Dalilah o Shiky”, dijo muy segura Gala Montes, por lo que es claro que es team Día.

Gala Montes quiere que Dalilah Polanco -de 53 años de edad- o Shiky -de 53 años de edad- se lleven la victoria de La Casa de los Famosos México 2025.

Y las predicciones de Gala montes no pararon ahí, pues cree que Alexis Ayala -de 60 años de edad- será el sexto finalista de La Casa de los Famosos México 2025.

Es decir, Alexis Ayala será eliminado este miércoles 1 de octubre, según la intuición de Gala Montes.

“Esperemos no errar, porque la temporada pasada no erramos”, dijo muy segura Gala Montes.

Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

¿Quién es el favorito para ganar La Casa de los Famosos México 2025?

Faltan pocos días para conocer al ganador de La Casa de los Famosos México 2025 y las opiniones se han dividido sobre quién merece ser ganador.

Muchos consideraban que Aaron Mercury -de 24 años de edad- llegaría a la final o sería el ganador.

Sin embargo, fue el último eliminado de La Casa de los Famosos México 2025 y quedan en el programa:

Dalilah Polanco

Shiky

Mar Contreras, de 44 años de edad

Aldo Tamez de Nigris, de 26 años de edad

El Abelito, de 26 años de edad

Alexis Ayala, de 60 años de edad

Muchos desean que El Abelito gane La Casa de los Famosos México 2025 , mientras que otros esperan que Dalilah Polanco sea la ganadora para darle un revés al team noche.