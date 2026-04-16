El restaurante y centro nocturno de Paquita la del Barrio, ubicado en la colonia Guerrero de la CDMX, ha sido puesto a la venta por parte de uno de los hijos de la fallecida cantante.

Este restaurante de Paquita la del Barrio se está ofertando por 39 millones de pesos, aunque de momento no existe un interés real por el inmueble.

Hay incertidumbre sobre el futuro del restaurante de Paquita la del Barrio en CDMX

De acuerdo con Paquito Torres, quien fuera asistente de Paquita la del Barrio, hasta el momento no existe una oferta concreta que garantice el futuro del restaurante.

Señalando que el restaurante de Paquita la del Barrio podría desaparecer como tal, dependiendo de quién se quede con el inmueble.

Cosa que ha preocupado a fans de la cantante, pues Casa Paquita, como se conoce al lugar, es parte importante del legado de la interprete, además de ser emblema de la vida nocturna de la CDMX.

Asimismo, señaló que el precio de 39 millones de pesos, que es lo que podría generar dudas sobre su adquisición, no lo puso la familia, sino una inmobiliaria después de hacer un estudio.

Paquita la del Barrio, cantante. (Cuartoscuro)

Será hasta meses adelante que se determine el futuro del restaurante; si se mantiene en pie, o es demolido como se teme por parte de los cercanos a Paquita la del Barrio.

“Hasta ahorita no hemos tenido una propuesta sólida y pues bueno, ojalá, ¿no? Que quedara como restaurante, como salón, porque pues también si llegara a hacer la opción de que lo comprara una constructora y decidiera hacer edificios, pues se demolería y ahí se acabó casa Paquita” Paquito Torres, asistente de Paquita la del Barrio

Se planea un homenaje a Paquita a del Barrio mientras se planea la venta de su restaurante

Mientras se vende el restaurante de Paquita la del Barrio, se ha planteado un nuevo homenaje para la cantante, en forma de una escultura.

Si bien el plan de la escultura de Paquita la del Barrio aún esta en fases tempranas, ya se habla de cómo podría ser y las cosas que hay que resolver a su alrededor.

La idea es tener una estatua de un tamaño de 2.30 metros, incluso ya se habló con un escultor para el proyecto; el problema es el financiamiento.

Paquito Torres no cree que la familia vaya a aportar algo para esta idea, por lo que se pediría a los fans que donaran para hacer realidad la escultura.

No se pediría dinero, sino que dieran llaves para que estas se fundan y así tener el metal con el que se moldearía la figura de Paquita la del Barrio.