Usuarios reviven entrevista de Alessandra Rosaldo, quien confirmaría lo que dijo Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025

Después de que Dalilah Polanco revelara en La Casa de los Famosos México 2025 cómo una ex pareja le fue infiel y lo negaba, los usuarios supieron de quién hablaba: Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo.

En 2006, la relación entre Dalilah Polanco y Eugenio Derbez se terminó por supuesta infidelidad del comediante con fotos filtradas en donde se ve con Alessandra Rosaldo de 54 años de edad, besándose.

neta parece que está hablando florinda meza de cuando se enamoró de chespirito 💀💀💀💀 byeeeee

Y en ese mismo año, la relación entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo comenzó, y aunque nunca se confirmó la infidelidad, ahora Dalilah Polanco lo reveló.

Pero tras su confesión en La Casa de los Famosos México 2025, los usuarios no tardaron encontrar la entrevista que dio Alessandra Rosaldo a Yordi Rosado hace un año, en donde cuenta cómo conoció a Eugenio Derbez.

En esta plática, la cantante confirma que cuando se conocieron, ambos tenían pareja y que aunque comenzaron cuando los dos terminaron sus relaciones, sí se veían.

Lo cual confirmaría la versión de Dalilah Polanco en donde relataba que su ex pareja, en ese entonces Derbez, se veía con Alessandra pese a estar con ella.

De momento, ni Alessandra Rosaldo ni Eugenio Derbez han hecho declaraciones tras lo que contó Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025.