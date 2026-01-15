Gaby Spanic -de 52 años de edad- asegura que las autoridades mexicanas la han perseguido por ser venezolana y critica la falta de justicia.

Durante un encuentro con medios, Gaby Spanic aseguró que pesar de ser víctima de varios delitos, nunca ha obtenido justicia en México.

Gaby Spanic critica la eficacia de las autoridades mexicanas

México ha sido pieza importante en la carrera de Gaby Spanic, pero asegura que ha sido víctima de xenofobia y de la poca eficacia de las autoridades.

Gaby Spanic asegura que las autoridades giraron una orden de aprehensión en su contra por presuntamente traficar drogas.

“Me mandaron una orden de aprehensión por eso y me acusaron de haber metido drogas al país” Gaby Spanic

Gaby Spanic (Tomada de Video )

Según la actriz, la abogada que la defendió pudo liberarla porque no había pruebas de que ella hubiera ingresado con drogas a México .

“Me quería meter presa por segunda vez en este país”, aseguró Gaby Spanic, quien está decepcionada de las autoridades mexicanas.

Gaby Spanic menciona que cuando una de sus empleadas la trató de envenenar, tampoco pudo obtener justicia.

La empleada de Gaby Spanic estuvo dos años en prisión y fue liberada por falta de pruebas.

Gaby Spanic, actriz. (@gabrielaspanicofc)

Gaby Spanic asegura que 100 granaderos trataron de detenerla

Las quejas de Gaby Spanic sobre las autoridades mexicanas siguieron e incluso denunció que ha sido víctima de abuso de autoridad.

Gaby Spanic asegura que la han intentado detener dos veces y una de estas ocasiones, acudieron 100 granaderos a su casa.

“Fueron 100 granaderos a mi casa, a arrestarme no sé por qué. Yo no he tenido justicia” Gaby Spanic

Una de las supuesta detenciones a las que Gaby Spanic se refiere ocurrió en 2024, cuando fue detenida en la aduana por traer cigarros.

La actriz debía declarar ante la aduana que traía esta mercancía, pero ella lo ignoraba y cuando trataron de multarla, Gaby Spanic explotó y aseguró que no firmaría nada sin sus abogados.

Gaby Spanic solo estuvo en la aduana unos minutos, pero esto causó que enfureciera y aseguró que la estaban acusando de ser traficante.