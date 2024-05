La Durango es la nueva canción de Peso Pluma, Junior H y Eslabón Armado; esta es la letra completa y significado de la nueva canción.

Peso Pluma -de 24 años de edad- Junior H, de 23 años de edad, y Eslabón Armado estrenaron La Durango el pasado 9 de mayo.

La melodía se encuentra en tendencia en YouTube y ha logrado más de 700 mil visitas.

La Durango, el nuevo himno de Peso Pluma y Junior H a los excesos

Los corridos tumbados suelen hablar de excesos, dinero y fiesta, y la nueva canción de Peso Pluma, Junior H y Eslabón Armado no fue la excepción.

Peso Pluma y sus colegas llamaron la canción La Durango, haciendo referencia a la camioneta del mismo nombre de la marca Dodge.

Estos autos tiene un costo de más un millón de pesos en adelante.

La Durango inicia hablando de lujos y mujeres bellas, así como del “disfrute” de las ‘mieles del éxito’.

“Después de tanto chingarle ya me superé Y no me agüito, gracias a Dios estamos bien Y si preguntan cómo es que me ha ido tan bien No se me asusten, con esfuerzo me lo gané Morritas montadas en la Durango y van bien cake” La Durango, Peso Pluma, Junior H y Eslabón Armado

Peso Pluma y Junior H (especial)

La melodía también menciona la privacidad de la que gustan los cantantes como Peso Pluma.

“Yo siempre lo he dicho y se los repetiré Aquí el que se agüita pierde, así que nunca sе me agüite Todo el еsfuerzo, la neta, cuánto me costóLos vidrios son negros, no me caen bien los metiches” La Durango, canción de Peso Pluma, Junior H y Eslabón Armado

Por otro lado, La Durango tiene un verso que parece tiradera para la competencia: “Pinches copiones, ya agarren su propio flow”.

Como todo corrido tumbado, no podían faltar los excesos y La Durango habla de “forjar”, preparar un cigarro de mariguana u otra droga, y disfrutar con amigos.

Esta es la letra de La Durango, el nuevo éxito de Peso Pluma, Junio H y Eslabón Armado

La Durango ya es tendencia en las principales plataformas digitales y Peso Pluma ya lo está celebrando en redes sociales.

Peso Pluma va estrenar su nuevo álbum el 20 de junio, el cual se llama ‘Éxodo’ y este incluye La Durango.

La Durango fue promocionada por Conor McGregor, quien envió unas palabras a Peso Pluma.

El cantante compartió un video en sus redes sociales donde Conor McGregor -de 35 años de edad- lo felicita por la canción: “Vamos Peso Pluma”.

Eslabon Armado & Peso Pluma arrasan como la Mejor Colaboración Regional Mexicano (Instagram | @latinamas)

Incluso el luchador de artes marciales mixtas expresa que Peso Pluma es “su amigo de México” y que fue él quien lo introdujo a la música mexicana.

Estos dice la letra de La Durango, la nueva canción de Peso Pluma, Junior H y Eslabón Armado: