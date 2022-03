Flor Amargo le canta a Sasha Sokol; revela que ella también vivió abuso por lo que solidariza con la situación que está viviendo la exintegrante de Timbiriche al hablar sobre su relación con Luis de Llano cuando era menor de edad.

A través de sus redes sociales, Sasha Sokol reveló que Luis de Llano abusó de ella cuando era menor de edad. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la cantante acusó al productor de querer manipular la realidad.

Varios famosos han salido en defensa de Sasha Sokol, tal fue el caso de Flor Amargo quien hizo un fuerte llamado para que las personas denuncien este tipo de actos y no se queden callados.

Durante el programa ‘Chisme No Like’ se presentó Flor Amargo quien de manera contundente le mandó un mensaje a Sasha Sokol y aseguró que se solidariza con ella ya que también vivió abuso.

Flor Amargo sorprendió a sus seguidores al cantarle una canción a Sasha Sokol y mostrarle todo su apoyo tras haber confesado el abuso que vivió en manos de Luis de Llano.

“Les quiero decir cantando que es momento de hablar, de no quedarse callada y salir a expresar, basta de abuso, basta de violaciones, hoy estamos unidas y nuestro poder va a triunfar”

Durante su canción Flor Amargo resaltó la idea de que era momento de hablar y no callar todos los abusos que se han vivido por varios años.

“Yo soy mujer y voy a triunfar, yo soy mujer y voy a cantar y voy a salir y nunca más me voy a callar. Atención las mujeres llegaron para quedarse, mujer poderosa”

Al terminar su canción Flor Amargo mandó un contundente mensaje en donde les pidió a las mujeres que hablen sobre los abusos que han vivido, ya que ahora se cuenta con el apoyo de muchas personas.

“Mujeres preciosas que han y siguen y aguantan abuso es momento de no quedarnos calladas, hoy es el momento, estamos unidas. Miles de mujeres salieron a marchar aquí en la Ciudad de México, para expresar que el día de hoy estamos más unidas que nunca”

Flor Amargo señaló que los hombres y mujeres deben unirse para poder detener los abusos que viven varias personas.

En ese sentido Flor Amargo destacó que en estos momentos no se pude ser indiferente ya que el día de mañana puede afectar a una persona cercana.

“Hombres y mujeres apoyémonos para que no siga sucediendo el abuso, porque si abusan de una mujer, podrían abusar de tu mamá, hermana, tía, prima, no seas indiferente. Salgamos adelante, apoya a esa mujer que está sufriendo un abuso”

Flor Amargo puntualizó que ella puede entender lo que está viviendo Sasha Sokol ya que también fue víctima de abuso.

Durante su conversación, Flor Amargo destacó que cuando se es niño no se puede conocer entre lo bueno y lo malo y se piensa que los adultos son los encargados de protegerte pero no siempre sucede así.

“Yo sé lo que quizá un poco sintió Sasha porque yo también tuve abuso, cuando eres niña piensas que los adultos te pueden cuidar y piensas que es normal, no sabes lo bueno y lo malo, aun no tienes consciencia”

Flor Amargo destacó que ella apoya totalmente a Sasha Sokol tras revelar los abusos que vivió cuando tenía una relación con Luis de Llano.

“Yo a mi hermana Sasha, porque hoy sé que las mujeres ya no son mis rivales, son hermanas que como yo sufren en este mismo mundo que muchas veces nos rechaza, ala apoyo totalmente”

De manera contundente, Flor Amargo se pronunció en contra de las personas que han callado sobre abusos que saben y que no han hecho nada para detenerlo.

“A quienes vieron, saben y no están diciendo nada, es momento de decir en esta vida venimos a servir a apoyar, y si tú no apoyas y te quedas callado es porque haz puesto primero el egoísmo, dinero, cosas materiales, todo se regresa en la vida”

Flor Amargo también le mandó un mensaje a los padres al pedirles que tengan mucho cuidado con sus niños y sobre quién se hace responsables de ellos.

“A todas las niñas, padres que esto nos sirva. Los papás y mamás que a veces encargan a sus hijos no saben, a veces son la propia familia. Atención a sus hijos, hijas”

Flor Amargo se despidió del programa con un tema dedicado a todos los abusadores. Además destacó que las personas que quieran dedicarse al medio no tiene que romper su dignidad ya que ya hay varios medios para llegar a las personas.

“No, no te voy a aguantar, tanto tiempo callé y hoy lo voy a gritar. A ti abusador es momento que tu sepas bien, que te vas a refundir porque hoy lo voy a gritar, no sabes cuánto dolor se lleva en el alma por ti, no es piropo es acoso”

Flor Amargo