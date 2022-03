¿Qué dijo Erik Rubín ante la denuncia de Sasha Sokol contra Luis de Llano? Los cantantes tienen una amistad de muchos años, que nació cuando coincidieron en el grupo Timbiriche.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la noche del 8 de marzo Sasha Sokol emitió un comunicado en el que denunció a Luis de Llano por abusar de ella cuando tenía 14 años.

En ese entonces, Luis de Llano era uno de los productores musicales más poderosos de México y creador de Timbiriche, lo que habría aprovechado para abusar de Sasha Sokol.

Erik Rubín acudió al programa regiomontano ‘Cada Mañana’, para promocionar la gira ‘90′s Pop Tour’. Previo a su participación, lo abordó una reportera de ‘Ventaneando’.

Cuando le pidió su opinión sobre la denuncia de Sasha Sokol contra Luis de Llano, Erik Rubín manifestó todo su apoyo para la también actriz, como también lo hizo Benny Ibarra:

Respecto a si tenía conocimiento de la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano Macedo, el esposo de Andrea Legarreta dijo que lo supo, pero no en su momento:

“Yo en esa época la verdad es que estaba muy chico y yo andaba con mi mundo, y esto fue algo de lo cual me enteré a través de los años, ya más grande. Claro que te toma de sorpresa, ella no me comentó nada, esto es algo que realmente no recuerdo ¿cómo fue que me enteré de esto?”

Erik Rubín