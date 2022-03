Luis de Llano “se enamoró” de Sasha Sokol aunque era menor de edad

Luis de Llano volvió a hablar de su controversial noviazgo con Sasha Sokol, aunque de forma muy ambigua no aseguró haber salido formalmente, aunque sí la amo muchísimo.

El exproductor de Televisa, Luis de Llano, compartió la controversial relación que lo ha perseguido después de Timbiriche, ¿en verdad anduvo con Sasha Sokol?

En entrevista con Yordi Rosado, aseguró haberse enamorado fuertemente de la cantante, pese a que él tenía 42 años y ella era aún una menor de edad.

La verdad una vez más quedó destapada, Luis de Llano, el creador de Timbiriche, confirmó que había estado con Sasha Sokol, aunque no puntualizó si fueron o no novios.

Pese a que él tenía 42 años y ella 17 años, Luis de Llano dijo a Yordi Rosado en su canal de YouTube que estuvo “muy enamorado” de la cantante.

El exproductor de Televisa, comenzó desmintiendo haber tenido un hijo con alguna de las cantantes de Timbiriche.

“A mi acusaron de haber embarazado, pues a mi que me lo comprueben, yo no me acuerdo haber embarazado a nadie, yo no me meto con mi trabajo”.

Luis de Llano, productor.