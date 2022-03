​​Revelan que Diego Schoening aplaude valentía de Sasha Sokol

El ex Timbiriche, Diego Schoening aplaude la valentía de Sasha Sokol tras denunciar a Luis de Llano.

Durante la emisión del programa de espectáculos, Chisme No Like, se han revelado las primeras declaraciones de Diego Schoening.

Esto en el marco de la polémica y por obtener alguna declaración sobre Sasha Sokol y Luis de Llano, en donde la opinión de sus ex compañero de Timbiriche con quienes compartió mucho ha sido buscada.

Esto pese a que Diego Schoening no ha querido emitir alguna declaración pública sobre la denuncia de su compañera de grupo y amiga Sasha Sokol.

Ha sido a través de un mensaje personal a la titular de Chisme No Like, Elisa Beristain donde Diego Schoening hablá al respecto.

Ante la pregunta sobre la denuncia de Sasha Sokol en contra de Luis de Llano, han sido los ex Timbiriches a los que se les ha preguntado al respecto.

En donde algunos ya han hablado y mostrado su apoyo hacia Sasha Sokol, ahora es Diego Schoening quien se pronuncia.

Esto a través de un mensaje personal a Elisa Beristain de Chisme No Like, esto ante la insistencia de obtener una declaración por parte de Diego Schoening.

Y por lo que el actor y cantante, ha preferido guardar silencio y no hablar del tema respetando la decisión de Sasha Sokol.

“En esta ocasión no me corresponde a mi hablar de algo que yo no viví, jamás le faltara a mi hermana, ni dejará de ser un caballero, ni desleal, ella dejó muy claro que ya no hablará más del tema y yo no soy quien para hacerlo”.

Diego Schoening