Te contamos quién es Valeria Cox, la popular cantante y compositora chilena.

Dentro de la música en Chile y Latinoamérica, Valeria Cox es una de las figuras más populares.

¿Quién es Valeria Cox?

Valeria Cox es una cantante, actriz y compositora chilena que desde 2008 vive en México.

Su carrera destaca por combinar diversas influencias musicales y ritmos que acompaña con su potente voz.

Valeria Cox, cantante y compositora (@lavalecox / Instagram)

¿Cuántos años tiene Valeria Cox?

En la actualidad, Valeria Cox tiene 40 años de edad. Nació en Santiago, en Chile, el 30 de agosto de 1985.

¿Quién es el esposo de Valeria Cox?

Valeria Cox tendría una relación sentimental con el productor musical Javier Calderón.

¿Qué signo zodiacal es Valeria Cox?

Por su fecha de nacimiento, Valeria Cox es del signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Valeria Cox?

Se desconoce si Valeria Cox tiene hijos.

¿Qué estudió Valeria Cox?

La cantante Valeria Cox estudió teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Aunque se tituló como Licenciada en Actuación y Comunicación en Chile.

¿En qué ha trabajado Valeria Cox?

Valeria Cox comenzó a colaborar en diversos grupos de música desde 2008, donde crea sus primeras canciones como cantautora.

Igualmente, fue parte del programa televisivo chileno Rojo, fama contrafama y La Academia, en 2011.

Sería en 2017 cuando Valeria Cox lanzó su primer EP titulado “Blanco”, de los que destaca el tema que da nombre a la producción y las canciones:

A quién le pido perdón

Quién Quieres Querer

De 2018 a 2020, Valeria Cox produjo varios sencillos consolidando su carrera musical.