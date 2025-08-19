Aleks Syntek -de 55 años de edad- revela que Maxine Woodside lo quiso dejar mal en una entrevista y por eso ya está “hasta la madre”.

Durante una presentación en la CDMX, Aleks Syntek se sinceró con el público y reveló que ya no dará entrevistas, pues siempre queda mal con sus declaraciones.

Aleks Syntek ya no dará entrevistas tras lamentable encuentro con Maxine Woodside

Las últimas declaraciones de Aleks Syntek lo volvieron viral y blanco de críticas tras asegurar que Shakira -de 48 años de edad- le coqueteó.

Durante un concierto, Aleks Syntek contó al público que fue a una entrevista con Maxine Woodside, de 76 años de edad, quien lo grabó sin su consentimiento.

“Ayer me invitó Maxine Woodside a grabar una entrevista y ella me grabó a escondidas para ver qué me sacaba de los de Shakira y todos esos chismes, la verdad es que ya estoy hasta la madre” Aleks Syntek

Aleks Syntek mencionó que Maxine Woodside tenía la intención de generar chisme y quería saber la verdad sobre lo que dijo de Shakira.

Esta situación incomodó a Aleks Syntek y expresó que está harto de los escándalos, por lo que ya no acudirá a podcasts, ni dará entrevistas.

“Ya no voy a dar entrevistas ni podcast, perdónenme (...) porque siempre lo he hecho de buena voluntad y se caga encima de mí” Aleks Syntek

Maxine Woodside, periodista. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Aleks Syntek quiere que Maxine Woodside le pida perdón por grabarlo sin su consentimiento

Tras la entrevista con Maxine Woodside, Aleks Syntek exige que la conductora se disculpe con él.

“Maxine Woodside me debe una disculpa y si no lo hace, pues mal por ella”, dijo Aleks Syntek sobre las acciones de la conductora en Todo para la Mujer.

Grabar a los invitados previo o después de las entrevistas es una costumbre que suele tener Todo para la Mujer.

Posteriormente, comparten fragmentos de las pláticas para genera escándalos.

Aleks Syntek ha hecho desafortunados comentarios que lo han vuelto viral, pero sigue firme en sus ideales.

Pues sigue en contra del reguetón y asegura que este tipo de música se ha creado ideas aspiracionales para las nuevas generaciones, pero les crea falsas esperanzas.

Hasta el momento, Maxine Woodside no ha hablado de lo ocurrido con Aleks Syntek y se desconoce si accederá a disculparse con él.