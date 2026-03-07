Fernanda Redondo, ex pareja de Rafa González, revela que teme por su vida y no tiene asesoría jurídica para denunciar.

En entrevista con Imagen Noticias, Fernanda Redondo reveló que teme por su vida tras denunciar públicamente que es presunta víctima de violencia familiar ejercida por el vocalista de Banda Los Recoditos.

El caso de Fernanda Redondo y Rafa González ha dividido opiniones tras la difusión de videos donde se ve a la mujer lastimándose y actuando de forma extraña frente a sus hijos.

Fernanda Redondo tiene miedo y no tiene abogado para denunciar

La ex pareja de Rafa González narra que ha sido víctima de violencia psicológica y física por 12 años, tiempo que ha sido pareja del cantante.

“Tengo mucho miedo, me siento muy vulnerable con el comunicado que dio él a conocer” Fernanda Redondo

Fernanda Redondo menciona que se siente vulnerable tras el comunicado de Rafa González, quien asegura que tomará acciones legales contra ella.

¡VIDEO de la esposa de Rafa González de 'Los Recoditos' PATEANDO y LANZANDO cosas!#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/FVif4I0Eyk — De Primera Mano (@deprimeramano) March 7, 2026

“Prácticamente yo estoy sola. No cuento con una asesoría jurídica, claramente tengo miedo porque sé que a lo mejor mi voz no será tomada en cuenta” Fernanda Redondo

La ex pareja de Rafa González cree que su testimonio será cuestionado por la fama del cantante y porque supuestamente a él lo respalda Banda Los Recoditos.

Fernanda Redondo acusa a Rafa González de golpearla cuando bebía y se llevar a su hijo a beber a pesar de ser menor de edad.

Rafa González, vocalista de Los Recoditos. (@RafaGonzalezOficial)

Caso de Fernanda Redondo y Rafa González divide opiniones

Rafa González compartió un video donde mencionó que dejará la situación con Fernanda Redondo a las autoridades.

Horas después de este comunicado comenzaron a circular videos de Fernanda Redondo con una actitud errática y lesionándose.

En las imágenes grabadas por los hijos de Fernanda Redondo se le ve pateando una puerta y gritando que llevaba días sin beber y drogarse.

En otro video se ve a Fernanda Redondo apuñalándose la pierna, mientras sus hijos presentaban la situación.

Fernanda Redondo no se ha manifestado por la publicación de estos videos, mientras que Rafa González fue separado de su lugar como vocalista de Banda los Recoditos.