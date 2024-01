¿Anette Cuburu ya tiene un aliado? Alfredo Adame respalda sus declaraciones en contra de Andrea Legarreta y asegura que todavía hay mas trapos sucios de la conductora de Hoy.

A unos días de iniciar el 2024, Anette Cuburu se convirtió en tendencia luego de que en plena entrevista arremetió en contra de Andrea Legarreta, de 52 años de edad.

Anette Cuburu acusó a Andrea Legarreta de usar el poder que tenía por tener una supuesta relación extramarital con un alto mando de Televisa para hacerle la vida imposible y presionarla para renunciar a Hoy.

Las declaraciones de Anette Cuburu -de 48 años de edad- revivieron la rivalidad que tienen Alfredo Adame y Andrea Legarreta, luego de que trabajaron juntos en el programa Hoy.

En medio de la polémica, Alfredo Adame -de 65 años de edad- ya habló sobre la pelea entre Anette Cuburu y Andrea Legarreta.

Andrea Legarreta y Anette Cuburu (Especial )

Alfredo Adame dice que Anette Cuburu solo reveló el 10% de todo lo que le hizo Andrea Legarreta

Anette Cuburu generó gran controversia luego de que habló del supuesto romance que tendría Andrea Legarreta con un alto ejecutivo de Televisa.

Sin embargo, Anette Cuburu no fue la primera que habla sobre el tema, ya que Alfredo Adame también había expuesto el presunto romance de Andrea Legarreta con un ejecutivo que le daba gran poder.

Tras las declaraciones de Anette Cuburu, Alfredo Adame volvió hablar sobre el tema y esto fue lo que dijo en entrevista con Michelle Rubalcava.

Alfredo Adame mostró todo su apoyo a Anette Cuburu al asegurar que lo que había dicho sobre Andrea Legarreta es totalmente cierto.

“Con los ojos vendados y metiendo las manos al fuego por Anette Cuburu, te confirmo, reafirmo que lo que dijo Anette Cuburu es cierto y le faltó” Alfredo Adame

Para Alfredo Adame, a Anette Cuburu le faltó hablar más, pero considera que no lo hizo porque ella si tiene valores y principios.

“Yo creo que le faltó porque Anette es una mujer de luz, es una mujer de buena familia, con valores, principios, escrúpulos, preparada, muy inteligente, trabajadora, disciplinada” Alfredo Adame

Alfredo Adame celebró que Anette Cuburu haya tenido el valor de hablar de Andrea Legarreta, aunque recordó que no es la primera vez que lo hace.

“Yo celebró y festejo y admiró a Anette Cuburu porque tuvo el valor, ya lo había dicho hace algún tiempo, ya lo dijo como es” Alfredo Adame

Para Alfredo Adame, Andrea Legarreta no se podrá quitar este bofetón, aunque considera que Anette Cuburu pudo haber dicho más cosas.

“Esa bofetada que le dio no se la quita ni el demonio, merecidísima porque lo que dijo Anette fue el 10 por ciento de lo que de verdad le debió haber dicho” Alfredo Adame

Alfredo Adame puntualizó que Anette Cuburu se guardó el 90 por ciento de lo que le pudo decir a Andrea Legarreta.

“Anette Cuburu te lo garantizó se guardó el 90 por ciento de lo que se merece que le digan a esta tipa” Alfredo Adame

Alfredo Adame se niega a revelar al hombre que tendría un romance con Andrea Legarreta

Alfredo Adame recordó que para él su pesadilla con Andrea Legarreta comenzó antes de Hoy, ya que trabajó con ella en una obra de teatro.

“Todo es verdad, para mí la pesadilla empezó unos años antes de entrar a Hoy cuando fui a una obra de teatro con esta tipa, es una mala persona, envidiosa, egoísta, sin ningún talento, habilidad, destreza, baja, vil, perversa, malvada” Alfredo Adame

En su conversación, Alfredo Adame aseguró que él tuvo que poner en orden a Andrea Legarreta, pues siempre se mostró como déspota.

“La tuve que poner en orden en esa obra de teatro, me empezó a atacar que ella era el último crédito de la papeleta” Alfredo Adame

Alfredo Adame puntualizó que desde el primer día en Hoy, Andrea Legarreta lo fastidió pero no le podía hacer nada ya que él era el rey del rating.

“Unos años después llegó al programa Hoy, yo era el Golden boy, me encuentro con esta tipa desde el primer día empezó a fastidiarme” Alfredo Adame

En el video, Alfredo Adame destacó que Andrea Legarreta siempre busca destruir a las personas que la acompañan, porque ella no tiene nada bueno que dar.

“A esta tipa, cualquier persona que le pongas a lado, la opaca, la destruye, la borra del cuadro de la televisión. Porque no tiene nada, no tiene ningún valor, no es una persona preparada, no es aspiracional” Alfredo Adame

Alfredo Adame puntualizó que la propia Andrea Legarreta presumía del gran poder, por lo que él empezó a dudar porque la mantenían en Hoy cuando no tenía ningún talento.

“Durante muchos años me estuvo atacando, se autonombraba la primera dama de Televisa, conmigo nunca pudo, porque era el rey del rating” Alfredo Adame

Andrea Legarreta y Alfredo Adame (captura de pantalla)

Para Alfredo Adame, la única productora que se puso estricta con Andrea Legarreta fue Carla Estrada.

“Con la que tampoco pudo fue con Carla Estrada, que fue la única a la cual no le pudo tronar los dedos, no le pudo ordenar las cosas” Alfredo Adame

Alfredo Adame recordó que durante 19 años soportó todas las groserías de Andrea Legarreta.

“Fueron 19 años de estarle soportando groserías, majaderías, conspiraciones, a cada rato me quería echar andar a los ejecutivos” Alfredo Adame

Incluso retó a Michelle Rubalcava para que le dijera algún talento de Andrea Legarreta.

“Te doy ahorita 100 mil dólares si me dices algún éxito, habilidad, destreza, talento, triunfo de esta persona” Alfredo Adame

Alfredo Adame puntualizó que aunque sabía del secreto de Andrea Legarreta nunca dijo nada aunque empezó a defenderse de sus ataques.

“Yo decía aquí alguien la está protegiendo, yo no hablo si no tengo los pelos de la burra en la mano, cuando ya me enteré de su negro y obscuro pasado y presente, decidí como caballero cortés que soy no decir nada, pero si le ponía unas taponeadas” Alfredo Adame

Al ser cuestionado sobre con quién tendría una relación Andrea Legarreta, Alfredo Adame puntualizó que prefería mantenerse callado.

“No voy a decir nada, yo a esa empresa ya me olvidé de ella” Alfredo Adame

Alfredo Adame (Agencia M)

Alfredo Adame recordó que incluso Andrea Legarreta le hizo imposible la vida a Galilea Montijo, pero a ella no la pudo correr por todo el éxito que tenía.

“Esta tipa se dedicó durante años a destrozarle la carrera a conductores, incluyendo a Galilea Montijo” Alfredo Adame

De acuerdo con Alfredo Adame, él puede decir al menos 13 conductores a los que Andrea Legarreta corrió de Hoy y todo al estar protegida por los productores.

“Yo te puedo decir por lo menos 13 conductores y actores que los invitaban a trabajar a Hoy que esta persona les hizo la vida imposible hasta que los corrieron de ese programa, solapada por gente que es detestable, Carmen Armendáriz” Alfredo Adame

Alfredo Adame recordó que en una entrevista con TVNotas le dio una bofetada a Andrea Legarreta y exhibió su romance.

“Le di la bofetada, después de 14 o 15 años de haber salido del programa, al final de cuentas yo si soy alguien y ella no es nadie” Alfredo Adame

Según Alfredo Adame, su entrevista le costó que Televisa lo atacará ya que defendieron a Andrea Legarreta.

“Le metí un bofetón donde le dije todas sus verdades y se las dije abierta, eso me costó que Televisa me empezará a atacar de una manera tremenda, por proteger a su no sé qué será de ellos” Alfredo Adame