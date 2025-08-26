Ferka cumplió 39 años de edad el lunes 25 de agosto, pero Jorge Losa la ignoró completamente tras confirmar que rompieron.

Tras dos años de noviazgo, Ferka confirmó que se había separado de Jorge Losa, de 35 años de edad.

Jorge Losa confirma ruptura con Ferka tras no felicitarla por su cumpleaños

Ferka presumió las múltiples felicitaciones de sus amigos y familiares por su cumpleaños, pero el gran ausente fue Jorge Losa.

El actor ha estado muy activo en redes sociales, pero no felicitó a Ferka por su cumpleaños y esto confirmaría su ruptura.

Jorge Losa compartió varias historias en Instagram sobre sus próximos proyectos y hasta una selfie en el espejo.

A diferencia de otros años, Jorge Losa no le dedicó un mensaje a Ferka, con quien ya había terminado en 2024 por una infidelidad con Serrath, de 32 años de edad.

Esto ocurre luego de que Ferka le revelara a Gabo Cuevas -de 37 años de edad- que ya había terminado su relación, aunque se negó a contar sus motivos.

“Estoy bien, estaré bien y totalmente agradecida de lo vivido”, dijo Ferka sobre su relación con Jorge Losa.

Mientras tanto, María Fernanda Quiroz recibió varios mensajes de cariño de sus amigos y los compartió en Instagram para agradecer a quienes la felicitaron.

Ferka celebra su cumpleaños con nuevo comienzo y sin Jorge Losa

La ruptura con Jorge Losa le dejó una gran reflexión a Ferka, quien compartió un mensaje por su cumpleaños.

Ferka expresó que iniciaba una nueva etapa en su vida y tomaría un nuevo camino.

“En cada final siempre hay un nuevo comienzo”, escribió en lo que parece una indirecta a Jorge Losa.

“De la vida obtienes lo que te atreves a pedirle. Hoy es un nuevo ciclo, una nueva yo. Con más años, más amor propio y más dirección de la brújula de la vida” Ferka

Los seguidores de Ferka la felicitaron y le desearon lo mejor en esta nueva etapa sin Jorge Losa.

Hasta el momento, Ferka no ha revelado los motivos que la llevaron a terminar la relación con Jorge Losa.