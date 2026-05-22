El maquillista Giovanni Laguna, quien trabajó para la Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch, fue arrestado por las autoridades de Francia luego de ser acusado de cometer agresiones.

De acuerdo con los reportes, el estilista de quien te contamos los siguientes datos, fue detenido en Cannes por agredir a la modelo Andrea Del Val, actual Miss Venezuela Global 2025.

¿Quién es Giovanni Laguna?

Giovanni Laguna es un reconocido maquillista que cuenta con una amplia trayectoria en certámenes de belleza, debido a que ha trabajado más de una década con la Organización Miss Venezuela.

Su carrera lo vinculó con figuras como Fátima Bosch, además de ha sido el estilista de presentadoras de televisión y otras modelos, con lo que ha consolidado su nombre en el mundo de la moda.

Incluso, fue nombrado director creativo de Miss Universo Colombia, donde diseñó estrategias de imagen y estilismo por su peso como maquillista influyente en concursos de alcance global.

Giovanni Lagunas, maquillista de Fátima Bosch (giovannilagunaa/Instagram )

El 21 de mayo de 2026, Giovanni Laguna fue arrestado en Cannes, Francia, tras ser acusado de agredir a la modelo Andrea del Val durante actividades relacionadas con el festival de cine.

¿Cuántos años tiene Giovanni Laguna?

El maquillista Giovanni Laguna tiene 33 años, debido a que en reportes se establece que nació el 17 de noviembre de 1992 en Venezuela.

Giovanni Lagunas (giovannilagunaa/Instagram )

¿Giovanni Laguna está casado?

Versiones señalan que el estilista Giovanni Laguna está casado con Franklin Salomon, quien también se desempeña como maquillista en Venezuela para modelos internacionales.

¿Cuál es el signo zodiacal de Giovanni Laguna?

Tomando en cuenta que su fecha de nacimiento fue un 17 de noviembre, se puede determinar que su signo zodiacal es el de Escorpio.

Giovanni Lagunas (giovannilagunaa/Instagram )

¿Giovanni Laguna tiene hijos?

No hay información pública relacionada con el entorno familiar de Giovanni Laguna, por lo que no se sabe si tiene hijos.

¿Qué estudió Giovanni Laguna?

No hay información pública sobre la formación académica de Giovanni Laguna, pero se sabe que su formación se ha dado principalmente en estilismo, maquillaje editorial y diseño de imagen.

Giovanni Lagunas (giovannilagunaa/Instagram )

¿En qué ha trabajado Giovanni Laguna?

En lo que respecta a la experiencia laboral que ha desarrollado, los datos establecen que Giovanni Laguna ha trabajado en distintos puestos de trabajo ligados a organizaciones de belleza y modelaje:

Organización Miss Venezuela: más de 10 años como estilista y maquillista

Estilista de Maite Delgado: seis años de colaboración profesional

Miss Universo Colombia: director creativo desde 2023

Certámenes internacionales: asesor de imagen y estilismo para candidatas de Miss Universo

Moda y alfombras rojas: colaboraciones con modelos y figuras públicas en eventos globales

Giovanni Laguna fue arrestado en Francia por agresiones

El maquillista venezolano, Giovanni Laguna, fue detenido en Cannes, Francia, debido a que protagonizó un altercado en el que agredió a la modelo venezolana Andrea Del Val.

La policía francesa intervino de inmediato y trasladó al estilista para ponerlo a disposición judicial; horas más tarde, fue liberado.

Datos del expediente señalan que el caso quedó registrado en la Fiscalía de Grasse, departamento de Alpes Marítimos, con número de referencia 2026‑514.