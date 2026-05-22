Te contamos quién es Andrea del Val, modelo y Miss Global Venezuela 2024, que denunció agresión de Giovanni Laguna, maquillista de Fátima Bosch.

Andrea del Val se ha hecho tendencia al acusar públicamente una agresión en Cannes, Francia.

¿Quién es Andrea del Val?

Andrea Carolina del Val Torres, mejor conocida como Andrea del Val, es una modelo, actriz y reina de belleza venezolana.

Andrea del Val, modelo y Miss Global Venezuela 2024 (Especial)

¿Cuántos años tiene Andrea del Val?

En la actualidad, Andrea del Val tiene 29 años de edad. Nació el 15 de agosto de 1996 en Barquisimeto, Venezuela.

¿Quién es el esposo de Andrea del Val?

Andrea del Val no está casada. Pese a ser una figura pública se desconoce su situación sentimental.

Andrea del Val, modelo y Miss Global Venezuela 2024 (Especial)

¿Qué signo zodiacal es Andrea del Val?

Por su fecha de nacimiento, Andrea del Val pertenece al signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tiene Andrea del Val?

La modelo Andrea del Val no tiene hijos.

¿Qué estudió Andrea del Val?

De acuerdo con reportes, Andrea del Val estudió Ingeniería Arquitectónica.

Andrea del Val, modelo y Miss Global Venezuela 2024 (Especial)

¿En qué ha trabajado Andrea del Val?

Andrea del Val se dedica al modelaje, la actuación y los blogs de viajes.

En su faceta como modelo, Andrea del Val ha desfilado para estas marcas:

Dolce & Gabbana

Gucci

Kate Spade

Polo Ralph Lauren

Michael Kors

Además ha posado para las revistas como:

Gmaro

Salysé

Glamour

L’Officiel

Grazia

En 2023, Andrea del Val fue candidata al de Miss Venezuela 2023, aunque no fue seleccionada.

Posteriormente, quedaría primera finalista en el en Miss Grand Venezuela 2024.

Y se convirtió en Miss Venezuela Global 2025, incluyendo el Top 12 en Miss Global.

Andrea del Val, modelo y Miss Global Venezuela 2024 (Especial)

Andrea del Val denuncia agresión de Giovanni Laguna, maquillista de Fátima Bosch

La modelo Andrea del Val se hizo viral en redes al denunciar públicamente una agresión de Giovanni Laguna durante su estancia en Cannes, Francia.

Andrea del Val compartió videos en redes sociales donde aparece con el rostro visiblemente ensangrentado y acusando directamente a Giovanni Laguna, quien es conocido por ser maquillista de Fátima Bosch.

“Miren, esto lo hizo Giovanni Laguna, felicitaciones. Eso es lo que yo quería que demostraras quién eras, muchas gracias.” Andrea del Val

Durante una de las grabaciones, del Val expresa: “¿por qué no vas a México a ver a tu amiga, Fátima”.

También en la discusión que grabó Andrea del Val se escucha a Giovanni Laguna agrediendo verbalmente a la modelo venezolana.

De acuerdo con algunos testigos al momento del altercado se llegaron a escuchar gritos y golpes.

Giovanni Laguna fue detenido por las autoridades de Francia, aunque horas después fue liberado.

Después del incidente, Giovanni Laguna publicó un video en redes sociales para dar su versión de los hechos.

Asegurando que nunca golpeó a Andrea del Val y que fue puesto en libertad “gracias a su versión”.

También afirmó que nunca se ha llevado bien con Andrea del Val.

Además señaló que las lesiones de la modelo venezolana fueron producto de un forcejeo.