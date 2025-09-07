Faisy, Mariazel y Mau Nieto -de 39 años de edad- fueron hipnotizados por John Milton y ni ellos sabían qué pasaba.

John Milton estuvo en Faisy Nights e integró a su dinámica a Mariazel -de 43 años de edad- y Mau Nieto, quienes terminaron muy confundidos.

Mariazael, Mau Nieto y Faisy fueron hipnotizados por John Milton

John Milton fue invitado a Faisy Nights y aprovechó para hipnotizar a todos; para iniciar, hizo ejercicios de respiración.

Después de un minuto de respiración, John Milton mencionó que se aprovecharía del factor de sugestión y les pidió a todos que cerraran los ojos.

Faisy -de 45 años de edad- fue el primero al que John Milton hipnotizó: “Aflojando el cuello, empezando a soltar, Faisy, empezando a soltar su rostro”.

El conductor se veía relajado y hubo un momento donde necesitó ayuda para sentarse.

John Milton explicó que tras respirar profundamente, el cuerpo llega a algo llamado cuadro isquémico, donde las personas pierden el aire.

Mariazel era la más escéptica y John Milton le hizo un movimiento en el cuello que la relajó por completo.

El siguiente paso en el proceso para hipnotizar a Faisy, Mau Nieto y Mariazel, fue que recordaran las diferentes etapas de su vida y hasta rezaron.

John Milton comenzó a ‘decretar’ que Faisy y sus compañeros entrarían en un estado de paz.

“A partir de hoy podrán entrar fácilmente a este estado la veces que quieran (…) a partir de hoy comenzará a fomentar hábitos positivos” John Milton

Faisy, Mau Nieto y Mariazel no podían creer lo relajados que estaban tras ser hipnotizados

John Milton terminó de hipnotizar a Faisy, Mariazel y Mau Nieto con un aplauso, mientras ellos despertaban confundidos.

Faisy se notaba confundido, mientras Mariazel no pudo evitar reírse y Mau Nieto preguntaba: “¿Hice algo?”.

Mariazel y Mau Nieto terminaron con las manos y rostro entumecidos.

A pesar de no creer, Mariazel se sorprendió de que la hayan hipnotizado y de su estado después de este proceso.