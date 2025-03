Mariana Echeverría -de 40 años de edad- aclara por qué se peleó con Faisy y cómo se sintió “humillada” en Faisy Nights cuando la llamó “hormonal”.

Desde 2024, Mariana Echeverría dejó de trabajar en Me Caigo de Risa y en Faisy Nights.

Eran claras la diferencias entre la conductora y Faisy -de 45 años de edad- quienes no han tenido contacto desde hace meses.

Mariana Echeverría, conductora. (Agencia México)

Mariana Echeverría revela que Faisy la hizo llorar en Faisy Nights

El 5 de marzo, Mariana Echeverría hizo un en vivo para hablar de su enemistad con Faisy.

La conductora aclaró que tras salir de La Casa de los Famosos México 2024, no buscó regresar a Faisy Nights.

“Desde que salí de La Casa de los Famosos no he ido a Televisa (…) Yo nunca fui con ningún directivo a decirle si podía regresar a Me Caigo de Risa” Mariana Echeverría

Mariana Echeverría mencionó que ya no formará parte de Me Caigo de Risa, la cual tendrá nueva temporada en septiembre.

“Cuando me ofrecieron La Casa de los Famosos, yo había tenido muchos problemas en Faisy Nights porque no me trataron bien, me sentí un poco humilladas, me sentía fuera de” Mariana Echeverría

La conductora asegura que en Faisy Nights se sintió humillada y tuvo una fuerte discusión con Faisy.

“Sí tuvimos esa discusión, yo estaba embarazada, me dijo que estaba hormonal, nos enojamos, lloré mucho tiempo, tiempo después perdía al bebé. Le echaron la culpa a él, yo ni si quiera le había echado la culpa a él” Mariana Echeverría

Mariana Echeverría menciona que durante su pelea con Faisy, este la llamó hormonal por estar embarazada y tiempo después tuvo un aborto.

“Yo no me sentía bien en Faisy Nights y se pidió mi salida porque al final él no quería grabar conmigo, él grababa una parte, yo grababa otra parte” Mariana Echeverría

Faisy, conductor. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Mariana Echeverría decidió dejar Me Caigo de Risa por Faisy

Tras salir de Faisy Nights, a Mariana Echeverría le ofrecieron seguir trabajando en Me Caigo de Risa y La Casa de los Famosos México 2024.

Debido a que Mariana Echeverría ya no se sentía cómoda trabajando con Faisy, decidió aceptar el reality.

“La que tomó la decisión de no estar en la décima temporada por estar en La Casa de los Famosos fui yo” Mariana Echeverría

Mariana Echeverría no piensa regresar a Me Caigo de Risa, pues se encuentra en una etapa distinta.

La conductora vive en León, Guanajuato, y tiene 6 meses de embarazo; incluso no se arrepiente de haber ingresado a La Casa de los Famosos México 2024.

Mariana Echeverría niega que esté enemistada con sus compañeros de Me Caigo de Risa, pues algunos le mostraron su apoyo.

Tampoco culpa a Faisy de su salida de este programa, pues aclara que su pleito com él fue personal.

Faisy no ha reaccionado a las declaraciones de Mariana Echeverría y tampoco sus compañeros de Me Caigo de Risa.

Por otro lado, entre los planes de Mariana Echeverría está estudiar actuación y actualmente está tomando clases de cocina.