Faisy -de 45 años de edad- quiere ser papá y lo está intentando “a la antigüita” desde hace más de un año.

Faisy mencionó que él ha querido ser padre desde hace meses, pero no le preocupa si no lo logra.

“Tampoco es algo que a mí me tenga con mucho pendiente”, dijo el conductor y locutor.

“Llevo tirando sin portero como 4 meses, pero no es una obsesión (...) si por mi fuera, yo me hubiera embarazado desde hace año y medio, pero no se ha dado y a lo mejor no se dará”

