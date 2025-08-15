Ex novio de Daniel Bisogno confiesa que no se pudo despedir del conductor de Ventaneando, ¿por qué no lo dejaban verlo en el hospital?

A casi seis meses de la muerte de Daniel Bisogno, su exnovio aclara varios rumores sobre su relación en una entrevista que fue compartida en YouTube.

La muerte de Daniel Bisogno impactó al mundo del espectáculo, en especial a sus seres queridos que lo siguen recordando a más de cinco meses de su partida.

¿Quién es Charly Moreno? El influencer que tendría un romance con Daniel Bisogno (@charlymorenog / Instagram)

Antes de su muerte se especuló que Daniel Bisogno mantenía una relación con un joven llamado Charly Moreno, de 28 años de edad, esto luego de que fueron visto en varios eventos juntos.

Pese a que Charly Moreno se había mantenido alejado de los medios, es ahora cuando decidió romper el silencio y aclarar varios rumores en torno a su relación con Daniel Bisogno.

En entrevista para YouTube, Charly Moreno compartió que no se pudo despedir de Daniel Bisogno, pero no porque no lo dejarán verlo.

Sino porque él decidió esperar a que Daniel Bisogno se sintiera mejor ya que en terapia intensiva podían pasar muy pocas personas.

“No, fíjate que no tuve la oportunidad. Estuve una semana antes de que pasará, entró a terapia intensiva y es ahí que podían entrar muy pocas personas y yo decidí esperar hasta que su hermano me dijera ‘ya vente puedes pasar’” Charly Moreno

Charly Moreno destacó que no era la primera vez que tomaba la decisión de no entrar a terapia intensiva, pero lamentablemente Daniel Bisogno ya no pudo salir.

En ese sentido, el exnovio de Daniel Bisogno dejó en claro que su familia nunca le prohibió estar ahí, ni le limitaba la entrada.

“No, ya había pasado anteriormente que había entrado en terapia intensiva y decidí yo esperarme a que él se sintiera mejor para poder recibirme y así pasó” Charly Moreno

Charly Moreno recordó que estuvo acompañando a Daniel Bisogno la mayor parte del tiempo que estuvo en el hospital.

“Estuve ahí mayormente el tiempo que estuvo en el hospital, el tiempo que estuvo en el hospital yo estuve prácticamente de lunes a sábado con él” Charly Moreno

En su conversación, Charly Moreno reconoció que le sigue doliendo la muerte de Daniel Bisogno como el primer día, pero afortunadamente sigue en contacto con sus hermanos y amigos.

“Duele como el primer día, yo igual sigo en contacto con sus hermanos, amigos y ahí la llevamos poco a poco” Charly Moreno

Charly Moreno confesó que si le pegó mucho la muerte de Daniel Bisogno y hasta el momento solo lo ha soñado y no ha sentido su prescencia.

“Me pegó mucho y lo extraño todos los días (…) No, solo en sueños, pero en presencias y así no” Charly Moreno

Al ser cuestionado sobre las versiones de que Daniel Bisogno le había dejado un departamento, Charly Moreno dejó en claro que eso no es verdad.

Charly Moreno destacó que en problemas de la herencia no se mete y es que Daniel Bisogno siempre le dejó claro que todo sería para su hija y quería que su papá no estuviera desprotegido.

“No, nada que ver. Él siempre me dijo que ‘si en algún momento yo llegó a faltar todo va a ser para mi hija, está protegida, yo quiero que esté con mi hija todo y con mi papá que no le llegué a faltar nada’” Charly Moreno

En la entrevista, Charly Moreno puntualizó que no cree que Daniel Bisogno le haya dejado nada y si lo hizo a él no le interesa.

“No y si lo hizo no me interesa la verdad” Charly Moreno

Charly Moreno reveló que conserva un anillo que le regaló Daniel Bisogno y él tenía uno igual, pero no era de compromiso ni nada.

“Tengo un anillo que Daniel me regaló, nunca lo saca ni nada, él tenía uno igual, me lo había regalado por mi cumpleaños el año pasado” Charly Moreno

Sobre las cenizas de Daniel Bisogno, Charly Moreno destacó que él tenía entendido que ya se encontraban bien con su familia.

Charly Moreno desmintió que hubiera un robo a la casa de Daniel Bisogno después de su muerte.

También dejó en claro que Daniel Bisogno siempre estuvo acompañado por su familia, quienes estuvieron con él, pero no porque tuvieran un interés económico.

Daniel Bisogno con su familia (@alexbbisogno)

Charly Moreno destacó que Daniel Bisogno vivió la vida que quiso y nunca tuvo que dar explicaciones sobre su sexualidad.

En su conversación, Charly Moreno puntualizó que nunca habló con Daniel Bisogno sobre planes de casamiento.

“Él nunca le tuvo que dar explicaciones a nadie, él vivió como quiso vivir y hasta el último momento” Charly Moreno

A Charly Moreno le gustaría que recordarán a Daniel Bisogno con su sentido del humor.

Sobre la posible bioserie de Daniel Bisogno, Charly Moreno destacó que no ha sido buscado, pero tampoco es que quiera ser una figura pública y por eso no da entrevistas.

Para Charly Moreno la exesposa de Daniel Bisogno sería la indicada para contar su vida, pues vivió mucho tiempo con él y es la mamá de su hija.

En su conversación, Charly Moreno reveló que si convivió con la hija de Daniel Bisogno y con Cristina Riva Palacio.

Destacó que la convivencia siempre fue con respeto, pero no sabe si Michaela sabía de su relación con Daniel Bisogno.

Charly Moreno negó que haya visto algún tipo de brujería cuando estuvo con Daniel Bisogno.

También puntualizó que no se va a meter en alguna clase de polémica que involucre a la familia de Daniel Bisogno y su ex, porque él se encuentra viviendo su vida.

En el video, Charly Moreno compartió que se encuentra soltero y está bien de esa manera por ahora.