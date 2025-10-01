Alex Bisogno -de 42 años de edad- reveló que sigue sin llegar a un acuerdo con Cristian Riva Palacio a meses de la muerte de Daniel Bisogno.

La familia de Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacio -de 34 años de edad- han tenido problemas por la repartición de la herencia del conductor, quien no dejó testamento.

Alex Bisogno revela que aún no llega a un acuerdo con Cristian Riva Palacio

Han pasado 7 meses de la muerte de Daniel Bisogno y su familia sigue teniendo desacuerdos sobre su herencia con Cristina Riva Palacio, madre de su hija.

En entrevista con De Primera Mano, Alex Bisogno confirmó que sigue sin llegar a un acuerdo con Cristina Riva Palacio, pero mantienen contacto por Michaela Bisogno.

“Ahorita la relación con Cristina y Michaela sigue un poquito detenida, no quiere decir que estemos mal, no quiere decir que haya problemas” Alex Bisogno

Alex Bisogno (@alexbbisogno / Instagram )

Alex Bisogno mencionó que no tiene problemas con Cristina Riva Palacio, pero su relación se deterioró tras la guerra de declaraciones que mantuvieron hace unos meses.

“Creo que la relación se desgató un poquito. Platicamos, arreglamos las cosas, pero ahorita nos dimos un tiempo para que las cosas se sanen” Alex Bisogno

Aunque la convivencia con Michaela Bisogno y su mamá está en pausa, siguen en contacto.

Recientemente, la hija de Daniel Bisogno tuvo una videollamada con Alex Bisogno para felicitarlo por su cumpleaños y él sigue al pendiente de ella.

“Hace dos semanas fue mi cumpleaños y ella me habló por teléfono, hicimos una videollamada, platicamos” Alex Bisogno

Cristina Riva Palacio (@crisrpb88 / Instagram )

Alex Bisogno niega que se quiera quedar con la herencia de Daniel Bisogno

Trascendió que la familia de Daniel Bisogno buscaba que la herencia del conductor siguiera cubriendo los gastos de su padre, como él lo había decidido.

Alex Bisogno niega que tenga intenciones de quedarse con la herencia de su hermano, pues él había decidido que todo fuera de su hija.

“Nada más falso que eso. Tenemos que ver el contexto, mie hermano en su lecho de muerte nos pidió a la familia (...) que viéramos por su hija, nada más. No hubo testamento” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno pidió a su familia que velaran por su hija y Alex Bisogno asegura que lo sigue haciendo.

El conductor mencionó también que él se hace cargo de los gastos de su papá y siempre lo ha hecho.

Alex Bisogno aseguró que las críticas en su contra no afectaron su carrera y tampoco se considera el sustituto de Daniel Bisogno.

“He visto por mi papá toda mi vida”, aseguró Alex Bisogno.