El 20 de febrero se cumple un año de la muerte de Daniel Bisogno y reapareció con un video familiar.

El aniversario luctuoso de Daniel Bisogno estro lleno de mensajes de su familia y amigos, quienes lo recordaron con videos y fotos en redes sociales.

Daniel Bisogno reaparece en un video de su hermana

Ivette Bisogno, hermana de Daniel Bisogno, le dedicó un conmovedor mensaje y un video grabado en su cumpleaños.

En el video se ve a Daniel Biosgno de pie y recibiendo regalos de su hija, Michaela Bisogno, mientras su familia le cantaba ‘Las mañanitas’.

También se puede apreciar que Daniel Bisogno estaba junto a toda su familia y todo indica que el video pertenece al último cumpleaños del conductor.

Ivette Bisogno también le dedicó un conmovedor mensaje a su hermano, donde expresaba que lo extrañaba: “Fuiste el mejor hermano del mundo”.

“Amado hermano. No sabes cuánta falta nos haces, no hay día que no pensemos en ti, estás en cada momento, en cada lugar, en cada comentario, en cada situación, en cada comida, en cada pensamiento, me parece increíble que ha pasado 1 año desde tu partida” Ivette Bisogno

Ventaneando hizo dos programas especiales para recordar a Daniel Bisogno, quien fue su colaborador por 28 años.

Daniel Bisogno (Agencia México)

Atala Sarmiento recuerda con cariño a Daniel Bisogno: “Llevo días soñando contigo”

Daniel Bisogno y Atala Sarmiento eran buenos amigos tras trabajar juntos en Ventaneando, pero se distanciaron cuando la conductora dejó el programa.

A pesar de que estuvieron distanciados varios años, Atala Sarmiento y Daniel Bisogno retomaron su amistad, pero nunca volvieron a reunirse debido a que la conductora vive en España y él enfermó.

Atala Sarmiento recordó su amistad con Daniel Bisogno y compartió una serie de fotos de cuando trabajaban juntos.

“Dani, cariño.Llevo días soñando contigo, preguntándome dónde estarás. Si te encontrara te diría que sigue siendo raro intentar acostumbrarme a tu silencio eterno” Atala Sarmiento

La conductora destacó a conexión que tuvo con Daniel Bisogno: “Te fuiste muy pronto y no me hago a la idea de que no existes más en nuestro plano“.

Atala Sarmiento hizo una reflexión sobre todo lo que le faltó hacer con Daniel bisoño y le prometió “buscarlo en otra vida”, para seguir disfrutando de sus bromas.