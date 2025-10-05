A siete meses de la muerte de Daniel Bisogno, Alex Bisogno expresó su preocupación por la herencia de su sobrina Michaela.

Y es que Alex Bisogno confesó que su familia se encuentra consternada por la administración de la herencia que Daniel Bisogno le dejó a su hija.

“Esa es nuestra preocupación. Esa es la preocupación. ¿Quién va a administrar ese dinero?” Alex Bisogno

Alex Bisogno está preocupado por la administración de la herencia de su sobrina Michaela

Alex Bisogno destacó que no busca tener un beneficio económico, pero sí se encuentra preocupado sobre la administración de la herencia de su sobrina Michaela.

Alex Bisogno compartió que respetará lo que determine la autoridad, pero desea que se cumpla con los deseos de su hermano Daniel Bisogno.

Daniel Bisogno y su hija, Michaela Bisogno (Instagram/@bisognodaniel)

Y es que Daniel Bisogno siempre expresó sus deseos de que su papá y su hija estén protegidos económicamente, pero no van a pelear si las autoridades determinan otra cosa.

“Legalmente, si mi sobrina es la heredera, se va a dictaminar si a mi papá se le sigue dando la ayuda, si legalmente está permitido, y bien, y si no pues no pasa nada, o sea, tampoco vamos a pelear por eso” Alex Bisogno

Alex Bisogno destacó que la propia Cristina Riva Palacio se encontraba a tanto de la última voluntad de Daniel Bisogno, pese a que no dejó testamento.

“Nosotros lo que queríamos, y seguimos queriendo hasta el día de hoy, es que las cosas ocurran como él las pidió, nada más, porque fue su última voluntad. No hubo testamento, pero sí estuvimos con él, incluso Cristina, al lado de la cama el día que murió, y sabemos lo que Daniel pidió” Alex Bisogno

En ese sentido, Alex Bisogno destacó que no sabe por qué fue extraño que saliera a decir que solo buscaba defender los intereses de Michaela y de lo que Daniel Bisogno pidió.

“Entonces, yo no sé por qué extrañó tanto que saliera yo a decir que queríamos defender los intereses de Michaela y de lo que pidió Daniel” Alex Bisogno

Alex Bisogno, conductor. (@alexbbisogno)

¿Alex Bisogno ha podido convivir con su sobrina Michaela?

Alex Bisogno reveló que por el momento la relación con Cristina Riva Palacio y Michaela está un poco pausada, pero eso no quiere decir que haya algún problema.

Sin embargo, reconoció que la relación de su familia con Cristina Riva Palacio sí se desgastó un poco.

“Está un poquito detenida, no quiere decir que estemos mal, no quiere decir que haya problema, afortunadamente, pero sí creo que fue como un, mira, con tantas cosas que se dijeron, con tantas cosas que sucedieron, se desgastó un poquito” Alex Bisogno

Aunque ya platicaron, tomaron la decisión de darse un tiempo para que las cosas sanen.

Alex Bisogno compartió que sigue en contacto con su sobrina Michaela.

“Platicamos y arreglamos las cosas, pero creo que ahorita nos dimos un tiempo para que las cosas se sanen, ¿no? Eso no quiere decir que no esté en contacto con mi sobrina, sí estoy” Alex Bisogno

Pero, en entrevista compartida por TVyNovelas, Alex Bisogno habría reconocido distanciamiento con su sobrina debido a las condiciones impuestas por Cristina Riva Palacio.

“No les ha gustado mucho que yo salga a dar declaraciones, pero yo no encuentro el problema porque pues no estoy mintiendo” Alex Bisogno

Y es que Cristina Riva Palacio quería que Alex Bisogno firmará un convenio legal en el que se incluía una cláusula de penalización si hablaba de ella o su hija.

“Sí me dijeron que si yo quería ver a mi sobrina, pues si tenía que cumplir con ciertas reglas, entre ellas ya no volver a dar entrevistas, pero eso y que tenía que hacerlo de manera legal, un convenio en donde hubiera una penalización económica, en caso de mencionar a Cristina o mencionar a mi sobrina” Alex Bisogno

Alex Bisogno confesó que no esta dispuesto a firmarlo, pues no se le hace un acuerdo justo y eso es lo que ha mermado la relación con su sobrina.

“Pero me parece injusto, las restricciones son esas y yo no he estado dispuesto a firmar ese convenio porque no me parece justo” Alex Bisogno

Y es que cree que ese acuerdo implicaría que no se podría defender si Cristina Riva Palacio habla mal de él.

“También implica que si se habla mal de mí cómo se hizo en su momento, yo no puedo salir a defenderme porque me van a penalizar, es ilógico, entonces, por eso no ha aceptado y eso ha mermado un poquito la relación con mi sobrina” Alex Bisogno