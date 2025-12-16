Michaela Bisogno, hija del fallecido Daniel Bisogno, se quedó sin el protagónico de Matilda pese a que el productor Alex Gou le había hecho una promesa al conductor.

Poco después de la muerte de Daniel Bisogno, en pasado febrero de 2025, trascendió la noticia de que su hija estaría al frente del musical de Alex Gou.

“No dio el ancho”, dicen por supuesto cambio en musical de Alex Gou por hija de Daniel Bisogno

Fue en el programa de Todo para la Mujer que se dio a conocer el cambio que Alex Gou habría hecho en el papel principal de Matilda.

Y es que la preventa de boletos dio. inicio este lunes 15 de diciembre, donde el nombre de Michaela Bisogno, aparentemente, no figuraba como el protagónico.

De acuerdo con los titulares del espacio, se dice que la hija de Daniel Bosogno “no dio el ancho” en la producción de Gou.

Motivo por el que este último incluyó a Lara Campos, hija del productor y compositor Kiko Campos, como la nueva Matilda.

La noticia todavía no ha sido confirmada oficialmente, pues en los promocionales del musical no se leen los nombres de ninguna de las menores.

El estreno de Matilda está programado para el próximo viernes 13 de marzo de 2026 en el Centro Cultural Teatro 1.

En redes sociales ha crecido la incertidumbre por quién será la estrella de la función.

Siendo que desde la cuenta oficial de Matilda El Musical respondieron que “muy pronto” anunciarán a la protagonista.

Momento en el que se sabrá si Alex Gou cumplió su promesa con Daniel Bisogno o no.