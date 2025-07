El hermano de Daniel Bisogno, Alex Bisogno, reaccionó para YouTube a la acusación de ratero que Pati Chapoy de 76 años de edad, le dijo y que ya está demostrado que la periodista se equivocó.

En un chacaleo mostrado por El Fernan en YouTube, Alex Bisogno fue cuestionado sobre las acusaciones de Pati Chapoy de ratero, asegurando que él siempre estuvo tranquilo porque sabía la verdad.

Sin embargo, el hermano del fallecido Daniel Bisogno de 51 años de edad, dejó claro en YouTube que sí se decepcionó por la cercanía de Pati Chapoy con su familia.

Incluso, Alex Bisogno dijo que hubiera esperado recibir una llamada de Pati Chapoy cuestionándole si era verdad, pero “ella lo creyó”.

“Le llegaron a decir muchas mentiras [a Pati Chapoy] y ella lo creyó porque está mi sobrina de por medio (...) A ella la engañaron, yo sé que la engañaron (...) Me hubiera encantado que antes de eso me hubieran preguntado si era verdad”.

Ante el terrible error que cometió la exjefa de Daniel Bisogno, Alex Bisogno dejó claro que Pati Chapoy no se ha comunicado con él para ofrecerle una disculpa por la difamación.

“Ni Pati [Chapoy] ni nadie se ha comunicado conmigo para ofrecerme disculpas. La verdad es que tampoco las estoy esperando y no creo que vayan a llegar nunca”.

Y aunque aseguró que tampoco lo cree necesario, después apuntó que sí hubiera esperado que la periodista hubiera tenido algún tipo de acción tras haberlo acusado de ratero.

Alex Bisogno negó que Pati Chapoy haya tenido algún acercamiento con él después de que lo llamó ratero y resultó ser falso, pero ¿ella lo amenazó para no hablar de su sobrina?

El hermano de Daniel Bisogno fue claro diciendo que pudo hablar con Cristina Riva Palacio luego del escándalo, asumiendo para YouTube que “ahorita está bien”.

Asimismo, explicó que ha tenido convivencia con su sobrina Micaela, a quien vió a mitad del mes de julio y admitiendo que por ella “doblaría las manos”.

“Mi sobrina [Micaela] tiene nueve años y yo quiero estar en el resto de su vida y si eso me hace tener que doblar las manos lo voy a hacer, por ella”.

Sin embargo, Alex Bisogno sembró la duda sobre una petición que le hicieron sobre Micaela, argumentando que le pidieron no volviera a hablar de ella ante la prensa.

Aunque la prensa le preguntó en chacaleo para YouTube quién le hizo la censura, Alex Bisogno se negó a dar nombres, pero sí aclaró que no fue por Pati Chapoy “ni TV Azteca”.

“Tengo prohibido hablar de ella [Micaela] no tanto de demanda, pero sí me pidieron que no volviera a hablar de ella ante los medios”.

