El 2023 podría traer sorpresas para Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, pues aseguran que se lleva “muy bien”, ¿Eugenio Derbez ve reconciliación? Esto se sabe.

Rumores aseguran que Mauricio Ochmann -45 años de edad- y su novia Paulina Burrola, de 30 años de edad, están pasando por una crisis en su relación.

Al parecer, Mauricio Ochmann se lleva muy bien con su exesposa Aislinn Derbez, con quien procreó a su hija Kailani -de 4 años de edad.

El actor ha negado que esté pasando por un mal momento en su noviazgo, pero una famosa revista asegura que hay una tercera en discordia.

Los problemas podrían radicar porque Mauricio Ochmann insiste en compartir momentos de familia con Aislinn Derbez y su hija, situación que podría estar afectando su relación.

El actor de 61 años de edad -Eugenio Derbez- se ha mostrado respetuoso de la vida de sus hijos, por lo que trató de ser imparcial en la separación de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez.

A pesar de la separación, Eugenio Derbez asegura que está muy orgulloso de la actitud de Mauricio Ochamann y no paró en halagos con su exyerno.

Eugenio Derbez asegura que Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se llevan “muy, muy bien” y son un ejemplo a seguir.

Recordemos que en octubre de 2022, Mauricio Ochamann viajó a Disneylandia con su hija y Aislinn Derbez, y compartieron el momento en redes sociales.

Eugenio Derbez sabe muy bien cómo es vivir enemistado con la madre de uno de sus hijos, pues por años mantuvo una pelea con Victoria Ruffo por la custodia de José Eduardo Derbez.

Ahora, Eugenio Derbez admira la forma en que Mauricio Ochamann y Aislinn Derbez se llevan bien, por el bienestar de Kailani.

Al respecto de la paternidad y amistades entres exparejas, Eugenio Derbez fue cuestionado si está listo para hacer las pases con Victoria Ruffo.

Eugenio Derbez expresó que le fue necesario expresar que por años no pudo ver a José Eduardo Derbez, porque su mamá no lo permitió.

“Sí, sí, yo creo que necesitaba ya sacarlo como que de alguna manera, ahora como me volviste a decir, se tiene la impresión de yo no vi a mi hijo porque yo no quise, pero no, fue porque no me dejaba su mama”

Eugenio Derbez