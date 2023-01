Tal parece que la felicidad que Mauricio Ochmann, de 45 años de edad, y Paulina Burrola, de 30 años de edad, proyectan en redes sociales es falsa.

Pues la pareja estaría atravesando por una fuerte crisis. De acuerdo con la revista TV Notas, Paulina Burrola comienza a sentirse desplazada.

Pues la relación que Mauricio Ochmann tiene con su ex Aislinn Derbez, de 36 años de edad, la está superando.

Aunque a lo largo de un año y medio de noviazgo, Paulina Burrola ha aceptado que su novio tenga cercanía con Aislinn Derbez por su hija en común, comienza a pesarle que él descuide la relación.

Esto, para irse de viaje con su aún familia.

Mauricio Ochmann y sus parejas (Agencia México)

Mauricio Ochmann y Paulina Burrola en crisis

Los problemas entre Mauricio Ochmann y Paulina Burrola comenzaron cuando el actor se fue a Disneylandia con Aislinn Derbez y su hija Kailini, de 4 años de edad.

Viaje que tuvo lugar en octubre de 2022 y duró 5 días.

Resulta que Mauricio Ochmann consiguió que le patrocinaran el viaje; sin embargo, no la llevó ya que su acompañante fue Aislinn Derbez, su hija y amigos de la actriz.

¿Reconciliación? Mauricio Ochmann se deja ver con Aislinn Derbez (Instagram @aislinnderbez)

Mauricio Ochmann le aseguró que iban en papel de papás, pero a la modelo no le gustó la idea.

Ya que no es la primera vez en que el actor se aferra a seguir acumulando “recuerdos familiares”.

Sintiéndose insegura, a Paulina Burrola le afectó ver los comentarios de las fotos del viaje que Aislinn Derbez presumió orgullosa, pues aún los ven como una familia feliz .

Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez, Paulina Burrola (Especial)

Paulina Burrola quiere un hijo con Mauricio Ochmann, pero él no

A Paulina Burrola se le ha despertado el instinto maternal, por lo que estaría contemplando iniciar una familia con Mauricio Ochmann.

El problema es que él no tiene planes de convertirse en padre por tercera vez.

Desde que iniciaron su romance, Paulina Burrola expresó su deseo por debutar en la maternidad, por lo que el actor le dijo que él estaría dispuesto a hacerlo más adelante.

No obstante, el “mas adelante” aún no llega, ya que el actor argumenta que tiene mucho trabajo y por tanto no tiene tiempo para pensar en un nuevo bebé.

Mauricio Ochmann (Agencia México)

Otro pretexto que le pondría, es que él quiere estar presente en todo el embarazo, pues le hace ilusión y hoy sus proyectos se lo impedirían.

Esto ha puesto a pensar a Paulina Burrola, quien además de sentirse incómoda por la relación de Mauricio Ochamann y Aislinn Derbez, está celosa del lazo que él quiere seguir reforzando.