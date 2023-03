Eugenio Derbez tuvo el momento más difícil de su vida antes de su accidente; su hijo Vadhir iba a morir cuando se encontraba en un parapente.

En agosto de 2022, Eugenio Derbez -de 61 años de edad- alarmó a sus seguidores luego de sufrir un fuerte accidente y tener que ser operado.

A siete meses de su accidente, Eugenio Derbez confesó que este no fue el momento más difícil de su vida.

Ya que antes había experimentado una situación que no se la desea a nadie.

Eugenio Derbez confesó que su hijo Vadhir Derbez -de 32 años de edad- estuvo a punto de morir, momento que lo marcó para siempre.

En medio de la preocupación por el estado de salud de Eugenio Derbez tras su accidente, surgieron algunas versiones que señalaron que Vadhir Derbez había sido el culpable.

Aunque en su momento se dejó en claro que esto no era así, Eugenio Derbez decidió confesar uno de los momentos más difíciles de su vida.

En entrevista para Ventaneando, Eugenio Derbez reveló que Vadhir Derbez estuvo a punto de perder la vida 10 días antes de su accidente.

Cuando estaba volando por los cielos con una hélice en la espalda y él fue testigo de todo lo que pasó.

Eugenio Derbez confesó que todo sucedió mientras se encontraban grabando la tercera temporada de “Vacaciones con los Derbez”.

La familia se encontraba en Jamaica, en una casa en las montañas.

La familia tuvo un día libre y Vadhir Derbez quería volar en parapente, ya que había tomado un curso. Aunque Eugenio Derbez quería descansar, al final sí acompañó a su hijo.

Sin embargo, las condiciones ambientales no eran las más adecuadas y Vadhir Derbez empezó a tener problemas para aterrizar.

Por lo que Eugenio Derbez le recomendó que se fuera a otro lado.

“Lo estaba acompañando y las condiciones no eran las ideales, (…) estuvo a punto de estrellarse contra los árboles”

Eugenio Derbez vivió esos momentos con pánico, ya que veía que Vadhir Derbez no podía controlar la situación para aterrizar y no había nada que hacer para ayudarlo.

“De repente no sé qué mueve le llega un aire y luego enfrente vi cómo se le dobla el paracaídas, se desploma. Lo que yo sentí no te lo puedo describir. Estuve como una hora buscándolo por todos lados”

Tras ver caer a Vadhir Derbez de un parapente, Eugenio Derbez empezó desesperadamente la búsqueda, ya que era una selva cerrada y no se podía ver nada.

“Yo corría como loco y a parte como estaba en una parte donde no puedes ver porque era selva cerrada no puedes ni meterte”

Sin poder conocer si su hijo se encontraba bien, Eugenio Derbez vivió momentos de pánico ya que no sabía dónde estaba Vadhir .

“Por un rato no sabía muy bien qué había pasado con él y a mí se me bajó la sangre, finalmente Vadhir está vivo gracias a Dios, no te puedo describir lo que sentí en ese momento”

Eugenio Derbez