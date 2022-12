¡Quítate Eugenio Derbez! El actor se les mete a Kate del Castillo y la reina Letizia Ortiz y su encuentro queda opacado por la presencia del famoso.

Tras ser intervenido quirúrgicamente del hombro, Eugenio Derbez de 61 años de edad se encuentra muy feliz ya que ha podido retomar su trabajo y reapareció públicamente sin cabestrillo en el brazo.

Eugenio Derbez presumió que -después de meses y de varias especulaciones sobre su estado de salud- había tenido una cita con Alessandra Rosaldo de 51 años de edad ya que acudieron juntos a la premiere de la película ‘Avatar: The Way Of Water’ de James Cameron.

Sin embargo en pleno regreso, Eugenio Derbez vuelve a protagonizar un momento vergonzoso al meterse en el encuentro entre Kate del Castillo de 50 años de edad y la reina Letizia Ortiz de 50 años de edad.

Eugenio Derbez, Kate del Castillo y la reina Letizia Ortiz (@ederbez / Instagram )

Eugenio Derbez protagoniza un vergonzoso momento al meterse en el encuentro entre Kate del Castillo y la reina Letizia Ortiz

A cuatro meses de que sufrió un accidente y tuvo que ser operado del hombro, Eugenio Derbez se ha mostrado feliz de poder retomar su vida pública junto con Alessandra Rosaldo.

Además de acudir a la premiere de la película ‘Avatar 2′, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo acudieron a la inauguración de la sede del Instituto Cervantes en Los Ángeles.

Sin embargo, Eugenio Derbez protagonizó un momento vergonzoso al meterse en el encuentro entre Kate del Castillo y la reina Letizia Ortiz.

El programa ‘Hoy Día’ compartió el momento en el que Kate del Castillo -conocida por su papel en la serie ‘La Reina del Sur’- se iba a encontrar con la reina Letizia Ortiz, pero en medio se encontraba Eugenio Derbez.

Este momento quedó inmortalizado como uno de los más vergonzosos de Eugenio Derbez y es que usuarios recordaron que el actor estuvo presente en el golpe que Will Smith le dio a Chris Rock en los Oscar 2022 y cuando Eduardo Yáñez golpeó a un reportero.

Eugenio Derbez aplaude que se promueva el español en los Estados Unidos

El martes 13 de diciembre, la reina Letizia Ortiz inauguró la sede del Instituto Cervantes en Los Ángeles, California. En entrevista para ‘Despierta América’, Eugenio Derbez compartió que esto servirá para la difusión del español.

Eugenio Derbez destacó que en ocasiones la población hispana se siente discriminada por hablar español, pero no se dan cuenta del poder que tienen al hablar dos idiomas.

“Lo que intenta hacer el Instituto Cervantes es apoyar el español en Estados Unidos y yo siento que la comunidad latina durante muchos años les ha enseñado a sus hijos al no hablar español para que se integren y creo que eso es un error, porque hablar dos idiomas es un super poder” Eugenio Derbez

En su conversación, Eugenio Derbez puntualizó la importancia de que se promueva el español en los Estados Unidos pues es un gran idioma.

“Es algo que te va a ayudar en el trabajo, en la vida y de eso se trata que el Instituto Cervantes aquí en Los Ángeles empiece a fomentar más el uso del español y que le haga entender a la comunidad americana que es un gran idioma” Eugenio Derbez

Por su parte Alessandra Rosaldo confesó que su hija Aitana habla español en su casa e inglés cuando se encuentra fuera del hogar.